فرد من عائلتها.. الكشف عن قاتل الطفلة التركية نارين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في حادثة هزت المجتمع التركي، تم العثور على جثة الطفلة نارين غوران، البالغة من العمر 8 سنوات، في نهر إفتوتماز قرب مدينة ديار بكر، بعد اختفائها لمدة 19 يوما.
أثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة، حيث ثطرح العديد من التساؤلات حول تفاصيل وفاتها، خاصة بعد اكتشاف ارتباطات مريبة داخل عائلتها.
اعترافات صادمة ودور العم في إخفاء الجثة
كشفت التحقيقات الأولية ان عم الطفلة، وهو مختار القرية، كان متورطا في إخفاء جثتها مقابل 200 ألف ليرة تركية، وهو ما يعادل 6 آلاف دولار. حيث اعترف أحد الموقوفين في الجريمة بأن العم قد أحضر جثة نارين ملفوفة ببطانية إليه، وتم التعاون بينهما لوضعها في كيس وإخفائها قرب النهر.
المثير في الأمر أن الشخص المتورط شارك لاحقا في عمليات البحث عن نارين، مما زاد من تعقيد القضية.
مقتل الطفلة نارين غوران
تم الكشف عن السبب الرئيسي لمقتل الطفلة التركية نارين من خلال اعترافات صادمة أدلى بها أحد المشتبه بهم في القضية. حيث أقر المشتبه به بأنه تلقى مبلغ 200 ألف ليرة تركية من عم الطفلة لإخفاء جثتها. وقد أظهرت التحقيقات أن الطفلة تعرضت للخنق وترك جسدها في الماء لمدة 15 يوما. هذه التفاصيل كشفتها التحقيقات الأولية والتشريح الذي أظهر آثار خنق على رقبتها وكسور في قدمها.
جهود البحث المكثفة
على مدار 19 يوما، شاركت فرق من الشرطة والدرك ورجال الإنقاذ وطيران مسير في عمليات البحث التي شملت مساحات واسعة من الطرقات، الحقول، الآبار، والأماكن المهجورة في منطقة ديار بكر. لم تثمر الجهود في البداية، ولكن في النهاية، تم العثور على جثة نارين في كيس بين حجارة بجانب النهر، مما كشف عن النهاية المؤلمة لهذه الطفلة البريئة.
قضية وفاة أخت نارين تعود إلى الواجهة
تعود إلى الأذهان قضية وفاة شقيقة نارين الكبرى، التي كانت تعاني من إعاقة جسدية، حيث توفيت قبل سبع سنوات تحت ظروف غامضة بعد سقوطها من الدرج. وعلى الرغم من أن الحادثة لم تثر الشكوك في ذلك الوقت، إلا أنها أعيدت للنقاش مع تطورات قضية نارين، ما يطرح تساؤلات حول الظروف الغامضة التي تحيط باسرة الطفلة.
جهود التحقيق وتشريح الجثة
أفاد التقرير الأولي لتشريح جثة نارين بوجود آثار خنق على رقبتها، بالإضافة إلى بقائها في الماء لمدة 15 يوما، مما أدى إلى تشوه جسدها. لم يتم تحديد تاريخ دقيق للوفاة حتى الآن، لكن التحقيقات مستمرة مع 24 شخصا على الأقل من بينهم أفراد عائلتها وسكان الحي الذي تعيش فيه.
اعتقال العم وتورطه في الجريمة
في إطار التحقيقات، تم إلقاء القبض على عم نارين سليم غوران بعد اكتشاف تطابق عينات الحمض النووي الخاصة به مع تلك الموجودة على ملابس الطفلة.
يواجه العم تهمتي "القتل العمد" و"إخفاء الجثة"، ويخضع حاليا للتحقيق. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد تم اعتقال العديد من أفراد الأسرة، بما في ذلك والدي نارين واتنين من أشقائها.
تهديدات لعائلة نارين
في تطور لافت، كشف مراسل قناة T٧ Halk عن تلقيه تهديدات من أفراد عائلة الطفلة خلال تغطيته للتطورات الميدانية في القرية. هذه التهديدات تزيد من الغموض المحيط بالجريمة، خاصة مع ظهور مزاعم تتعلق بوفاة أقارب آخرين من نفس العائلة تحت ظروف غير واضحة.
جهود السلطات لكشف الحقيقة
أعرب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنه
الشديد لهذه الحادثة الماساوية، مؤكدا أن السلطات تتابع عن كثب مجريات التحقيق.
كما صرح رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع
شخصيا التحقيقات لضمان تقديم المسؤولين للعدالة. من جانبه، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن التحقيقات تتم بدقة وسيحاسب كل من تورط في هذه الجريمة الشنيعة. وكالات
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