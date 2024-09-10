فرد من عائلتها.. الكشف عن قاتل الطفلة التركية نارين

أثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة، حيث ثطرح العديد من التساؤلات حول تفاصيل وفاتها، خاصة بعد اكتشاف ارتباطات مريبة داخل عائلتها.

اعترافات صادمة ودور العم في إخفاء الجثة

كشفت التحقيقات الأولية ان عم الطفلة، وهو مختار القرية، كان متورطا في إخفاء جثتها مقابل 200 ألف ليرة تركية، وهو ما يعادل 6 آلاف دولار. حيث اعترف أحد الموقوفين في الجريمة بأن العم قد أحضر جثة نارين ملفوفة ببطانية إليه، وتم التعاون بينهما لوضعها في كيس وإخفائها قرب النهر.

المثير في الأمر أن الشخص المتورط شارك لاحقا في عمليات البحث عن نارين، مما زاد من تعقيد القضية.



مقتل الطفلة نارين غوران

تم الكشف عن السبب الرئيسي لمقتل الطفلة التركية نارين من خلال اعترافات صادمة أدلى بها أحد المشتبه بهم في القضية. حيث أقر المشتبه به بأنه تلقى مبلغ 200 ألف ليرة تركية من عم الطفلة لإخفاء جثتها. وقد أظهرت التحقيقات أن الطفلة تعرضت للخنق وترك جسدها في الماء لمدة 15 يوما. هذه التفاصيل كشفتها التحقيقات الأولية والتشريح الذي أظهر آثار خنق على رقبتها وكسور في قدمها.



جهود البحث المكثفة

على مدار 19 يوما، شاركت فرق من الشرطة والدرك ورجال الإنقاذ وطيران مسير في عمليات البحث التي شملت مساحات واسعة من الطرقات، الحقول، الآبار، والأماكن المهجورة في منطقة ديار بكر. لم تثمر الجهود في البداية، ولكن في النهاية، تم العثور على جثة نارين في كيس بين حجارة بجانب النهر، مما كشف عن النهاية المؤلمة لهذه الطفلة البريئة.



قضية وفاة أخت نارين تعود إلى الواجهة

تعود إلى الأذهان قضية وفاة شقيقة نارين الكبرى، التي كانت تعاني من إعاقة جسدية، حيث توفيت قبل سبع سنوات تحت ظروف غامضة بعد سقوطها من الدرج. وعلى الرغم من أن الحادثة لم تثر الشكوك في ذلك الوقت، إلا أنها أعيدت للنقاش مع تطورات قضية نارين، ما يطرح تساؤلات حول الظروف الغامضة التي تحيط باسرة الطفلة.

جهود التحقيق وتشريح الجثة

أفاد التقرير الأولي لتشريح جثة نارين بوجود آثار خنق على رقبتها، بالإضافة إلى بقائها في الماء لمدة 15 يوما، مما أدى إلى تشوه جسدها. لم يتم تحديد تاريخ دقيق للوفاة حتى الآن، لكن التحقيقات مستمرة مع 24 شخصا على الأقل من بينهم أفراد عائلتها وسكان الحي الذي تعيش فيه.



اعتقال العم وتورطه في الجريمة

في إطار التحقيقات، تم إلقاء القبض على عم نارين سليم غوران بعد اكتشاف تطابق عينات الحمض النووي الخاصة به مع تلك الموجودة على ملابس الطفلة.

يواجه العم تهمتي "القتل العمد" و"إخفاء الجثة"، ويخضع حاليا للتحقيق. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد تم اعتقال العديد من أفراد الأسرة، بما في ذلك والدي نارين واتنين من أشقائها.

تهديدات لعائلة نارين

في تطور لافت، كشف مراسل قناة T٧ Halk عن تلقيه تهديدات من أفراد عائلة الطفلة خلال تغطيته للتطورات الميدانية في القرية. هذه التهديدات تزيد من الغموض المحيط بالجريمة، خاصة مع ظهور مزاعم تتعلق بوفاة أقارب آخرين من نفس العائلة تحت ظروف غير واضحة.



جهود السلطات لكشف الحقيقة

أعرب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنه

الشديد لهذه الحادثة الماساوية، مؤكدا أن السلطات تتابع عن كثب مجريات التحقيق.



كما صرح رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع

شخصيا التحقيقات لضمان تقديم المسؤولين للعدالة. من جانبه، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن التحقيقات تتم بدقة وسيحاسب كل من تورط في هذه الجريمة الشنيعة. وكالات

اقرأ أيضاً:

بعد اختفائها 19 يوماً.. تفاصيل جديدة حول مقتل الطفلة التركية نارين