Wednesday, 11 September 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلاح الديمقراطيين الخارق لهزيمة ترامب

9/10/2024 3:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آن ماكيلفوي* - (إندبندنت عربية) 2024/8/30

تستفيد كامالا هاريس من الدور المهم الذي لعبته النساء في المؤتمر الوطني الديمقراطي، وخصوصاً ميشيل أوباما ونانسي بيلوسي وهيلاري كلينتون، وكذلك من إرث عائلة أوباما في مزج السياسة بالثقافة الشعبية، وهذا ما يساعدها في معركتها ضد ترامب.
* * *
بطقم فرنسي أنيق، لكنه داكن باللون الكحلي والمؤلف من سروال وقميص، أطلت كامالا هاريس لإلقاء خطاب إعلان قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي لها في ختام المؤتمر الوطني الديمقراطي. وكانت إشاعات انتشرت بأنها ستواصل مسيرة هيلاري كلينتون بارتداء "الزي الأبيض المؤيد لحق المرأة في التصويت"، في إشارة إلى الطبيعة التاريخية لترشيحها. ولكن، بحسب ما أجاب أحد مساعديها بحدة عندما سئل عما إذا كان يتوقع منها الحديث عن احتمال أن تصبح أول رئيسة للبلاد قائلاً: "لا تحتاج كامالا إلى إثبات مؤهلاتها".
ولهذا اختلفت الرسالة في شيكاغو عن حملة كلينتون التي منيت بالفشل في العام 2016 واستشهاد هيلاري المستمر بمواجهتها "حواجز غير مرئية" (في إشارة إلى الحواجز الخفية التي تعرقل المسيرة المهنية للنساء). قللت هاريس من شأن هذا الجانب من معتقداتها أو لعلها احتسبت منطقياً أنه، باستثناء الناخبين المتعاطفين، لا يرحب الأميركيون دائماً بالمرأة التي تتحدث عن نضالاتها وكفاحها.
وهدف خطاب اقتصادي صيغ جيداً إلى نقل هاريس من مكانة المرأة النسوية الليبرالية المتحدرة من كاليفورنيا، التي صقلها معسكر ترامب-فانس، وحولها إلى صورة كاريكاتيرية للنشاط اليساري المتطرف المتطفل، إلى صورة امرأة أميركية عادية: امرأة تتمتع بالمنطق السليم والوضوح والصدق وتتولى مسؤولية أمن أميركا والغرب.
شكل أسبوع المؤتمر الديمقراطي أسبوعاً نسائياً جماهيرياً بامتياز مع إلقاء هيلاري كلينتون وميشيل أوباما خطابين رنانين ضمن المؤتمر، فيما احتشد الحضور في إحدى الفعاليات التي تحدثت فيها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة والمرأة الفولاذية، عن سبب شعورها بـ"الواجب" لدعم تنحي جو بايدن عن السباق الرئاسي وأعلنت أمام الحشد "أدركت بالضبط ما كنت أفعله". وضم هذا التجمع "لعشائر" الديمقراطيين أسماء نسائية بارزة ولامعة، وينطبق ذلك أيضاً على التحدي المتمثل في توجيه الضربة القاضية لآمال دونالد ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية.
إن كانت تلك النتيجة المحققة في تشرين الثاني (نوفمبر)، فستكون الأسباب شخصية فضلاً عن كونها مصلحة بحتة بالنسبة إلى معظم المشاركين. آثرت هاريس استخدام لهجة رصينة واصفة منافسها بالشخص "غير الجدي"، مما قد يرتب تداعيات خطرة في حال انتخابه مجدداً، واستذكرت بحماسة عملها في الادعاء العام لإثبات إدانته وإخفاقاته الأخلاقية. أما كلينتون، ورغم أنها أصبحت الآن متحدثة أكثر جاذبية وأقل حدة مما كانت عليه عندما أخفقت في معركتها مع ترامب في العام 2016، فإنها ما تزال تسارع إلى الانتقام، معلنة "نتقدم عليه الآن".
وجاء الكلام الصريح والواضح والجريء على لسان شخص واحد حاز خطابه على الميدالية الذهبية، وهي ميشيل أوباما، التي ألقت خطاباً قوياً وشخصياً، إذ برزت الحماسة في صوتها والشرارة في عينيها.
أدركت أوباما من بعد خبرة أن ترامب سيلجأ إلى "الأكاذيب القبيحة الكارهة للنساء والعنصرية" عن هاريس، ولكنها اتسمت أيضاً بروح المرح، إذ حولت وصف ترامب المعادي للمهاجرين الذين يتولون "وظائف السود" إلى سخرية طريفة، إذ تساءلت: "من سيخبره أن الوظيفة التي يسعى إليها حالياً قد تكون مجرد واحدة من وظائف السود؟" (في إشارة إلى احتمال فوز هاريس -داكنة البشرة- بالبيت الأبيض).
تلك الإشارة إلى فترة زوجها الرئاسية التي امتدت على ولايتين كانت بمثابة تذكير بقدرة عائلة أوباما على سرقة الأضواء، وبأنهم يحظون أكثر من أي عائلة من العائلات السابقة التي شغلت البيت الأبيض، بعاطفة الموالين للحزب، لا شك في أن ميشيل أرادت أيضاً أن تقول من خلال خطابها إنه "كان يجب أن أكون أنا المرشحة".
كل هذا لا يخلو من درجة من العظمة بل وحتى الاستعلاء، ومن هنا كانت عبارة "ميشيل أوباما تدعوكم إلى التحرك" بمثابة توجيه للناشطين للتصرف بحماسة ونشاط أكبر لإلحاق الهزيمة بترامب.
في هذا السياق، لا يمكن إغفال فكرة أن الفضل في اللمعان والتألق الشديدين اللذين تتمتع بهما السياسة الأميركية اليوم يعود لحد كبير إلى إرث عائلة أوباما باعتبارهما أول زوجين رئاسيين أدركا دور وسائل التواصل الاجتماعي وأعادا اختراع العلاقة بين السياسة والثقافة الشعبية من خلال منسقي الأغاني ومغني موسيقى الراب ومصممي الأزياء والممثلين الكوميديين. في الـ60 من العمر، ما تزال ميشيل تتمتع بنحافة لافتة وإطلالة باهرة. وهي لا توفر أي نفقات في حرب الأناقة، إذ أطلت ببدلة "جمبسوت" باهظ الثمن ومن دون أكمام من دار "مونس" Monse وبحذاء أسود لامع من "جيمي تشو" Jimmy Choo (غالباً ما يكون الحذاء القوي الرسمي حذاء بكعب رفيع مذهل باللون الأسود أو الجلد اللامع)، وتخلت عن تسريحات الشعر المتقنة لصالح الضفائر المبهجة ووصلات الشعر وزينت أذنيها بالأقراط الدائرية، ولعلها شعرت بالارتياح لعدم اضطرارها إلى ارتداء أزياء من "جيع. كرو" J. Crew بألوان باهتة ومحايدة مجدداً.
وتميز المؤتمر بإنتاجه الضخم والمكلف إلى حد كبير، مع وجود طاقم نسائي من المشاهير بما في ذلك مايا هاريس التي تعد أقرب مستشارة غير رسمية لشقيقتها المرشحة، وأوبرا وينفري، وفرقة موسيقا الريف الأميركية "ذا تشيكس" The Chicks التي أدت النشيد الوطني الأميركي كتقديم لهاريس، بدلاً من الأغاني التقليدية.
ولكن فقاعة التفاؤل الحماسي هذه ستصدم بأرض الواقع عندما سيتواجه كل من هاريس وترامب وجهاً لوجه في مناظرتهما التلفزيونية الأولى، ستمتحن تلك المناظرة قدرات هاريس على الرد في اللحظة الراهنة في ظل الاستفزاز القوي الذي ستتعرض له من خصمها. وكانت هيلاري كلينتون أسرت لي في إحدى المقابلات "أنك لا تملكين فكرة عما يبدو الأمر عندما تتعرضين للهجوم من دونالد ترامب- إنها بمثابة كرة نار"، ولكن هاريس تملك أفضلية معرفة هذا الأمر مسبقاً.
ورغم ذلك، سيكون من غير الحكيم الاستهانة بالتحدي الذي يمثله لقاء خصم غير تقليدي وشرس. ويقال في هذا السياق إنها تقضي ربع وقتها في التحضير لتلك المناظرة، فهناك بعض نقاط الضعف التي تطبع أسلوبها، إذ تفتقر إلى عامل "التعاطف" الذي ساعد باراك أوباما وبيل كلينتون، ويكمن اختبار المناظرة في قدرتها على إظهار المرونة تحت الضغط، وهو أمر لم تبرع فيه حتى الساعة.
ولكن هاريس تملك مجموعة من النساء اللاتي يدعمنها بشدة، أجريت مقابلة للتو مع تامي داكوورث الطيارة السابقة في حرب العراق والسيناتور عن ولاية إلينوي التي أجابت بلغة عسكرية عندما سألتها عن ذلك بالقول: "لا شك أنها ستلقنه درساً".
وفي هذا الإطار، يتعين على المرشحة لشغل أعلى منصب سياسي في العالم أن تستوفي عدداً مذهلاً من الشروط معاً: أن تكون ناشطة قوية ومدافعة عن القيم الوطنية الأميركية (كان هناك عشرات الأعلام الأميركية على المسرح ووضع المشاركون دبوساً يحمل شعار العلم الأميركي على ياقات قمصانهم لتأكيد هذه النقطة). كما عليها تجنب المشاحنات الحادة التي ألحقت الضرر بهيلاري كلينتون في معركتها مع ترامب، وفي الوقت نفسه إظهار عدم خوفها من خصم لا يستهان بقوته.
إذا أردنا "عدم العودة للوراء"، وهو الشعار الذي هتف به المشاركون في المؤتمر طوال أسبوع، فعلى هاريس أن تبدأ في الإظهار للأميركيين أنه بوسعها الدفع بهم إلى الأمام.
لقد شكل المؤتمر الوطني الديمقراطي مجرد تذكير بحجم بروز المواهب النسائية في العقود الماضية من السياسة الأميركية، وبأن أياً من هذه المواهب لم يصل بعد إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. في حال صنعت هاريس التاريخ، سيكون ذلك حتماً بفضل قوة النساء الناضجات اللاتي يدعمنها.

*آن ماكيلفوي: هي مضيفة بودكاست مقابلات في "بوليتيكو" بعنوان "باور بلاي".

MENAFN10092024000072011014ID1108659001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث