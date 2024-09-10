‏مبرر قانوني للإبادة الجماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيكولا بيروغيني؛ ونيفي غوردون* - (جويش كرنتس) 17/8/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
من خلال توسيع تهمة استخدام الدروع البشرية لتشمل كل شبر من غزة، تستخدم إسرائيل استراتيجية مألوفة، وإنما على نطاق غير مسبوق.
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في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وقبل اجتياحه الأول لمستشفى الشفاء -أكبر مستشفى
في قطاع غزة- نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يعرض نموذجًا ثلاثي الأبعاد للمنشأة الطبية، يزعم أنه يظهر كيف أن حماس تستخدمها كـ"مقر رئيسي لها"، مع وجود أنفاق تقع مباشرة تحت الأجنحة الطبية، والتي يبدو أنها تستخدم كقاعدة للعمليات العسكرية للحركة. وفي أعقاب هذه المزاعم التي كررها المتحدث العسكري الإسرائيلي بلا توقف ورددتها وسائل الإعلام الدولية، داهمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في 15 تشرين الثاني (نوفمبر). وفي وقت دخول الجنود المستشفى، كان هناك ما لا يقل عن 650 مريضًا و7.000 فلسطيني مشرد ما يزالون في المبنى، لكنّ إسرائيل ادعت أن هؤلاء الأشخاص كانوا "دروعًا بشرية" لحماس؛ ثم مضت إلى مهاجمة المنشأة والذين في داخلها، وألحقت أضرارًا بمبنى غرف العمليات الجراحية، وفجرت مستودعًا لتخزين الأدوية والمعدات الطبية، وقامت بعصب أعين المئات واستجوابهم قبل اقتيادهم إلى "مناطق مجهولة"، وأطلقت النار على أي شخص حاول الفرار. وفي أعقاب الهجوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم العثور على 179 جثة داخل المجمع. ثم استخدمت إسرائيل مبررات مماثلة لمحاصرة المستشفى مرة أخرى في آذار (مارس). وبحلول نهاية ذلك الشهر، كانت قد دمرت مستشفى الشفاء بالكامل، وحولت مجمّعه إلى مقبرة جماعية.
وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، تكرر هذا النمط مئات المرات، حيث قصفت إسرائيل وداهمت مستشفيات غزة، ومخيمات اللاجئين، والعيادات، والمنازل، والمباني السكنية، وحضانات الأطفال، والمدارس، والجامعات، والمساجد، والمقابر، والأراضي الزراعية، وكلها زعمت أن حماس كانت تستخدمها "كدرع بشري". ووفقًا لقوانين النزاعات المسلحة، فإن الطرف المحارب الذي يستخدم الدروع البشرية، وليس الطرف الذي يقتلها، هو الذي يميل إلى أن يُعد مذنبًا بارتكاب جريمة حرب. ومن خلال تصوير جميع المواقع المحمية والأشخاص الذين قصفتهم على أنهم "دروع"، تسعى إسرائيل إلى إلقاء المسؤولية عن عمليات القتل الجماعي للمدنيين والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية على عاتق "حماس"، معفيةً نفسها من اللوم والمساءلة القانونية.
وليست إسرائيل وحدها هي التي تستخدم ادعاء استخدام الدروع البشرية لتبرير ارتكاب العنف ضد المدنيين؛ لقد شوهدت هذه الاستراتيجية سابقًا في صراعات تتراوح من حرب فيتنام إلى الحرب ضد "داعش". ومع ذلك، كانت شدة ونطاق الكيفية التي حشدت بها إسرائيل الاتهام باستخدام الدروع البشرية في العام الماضي غير مسبوقة. عادة ما تقصر الأطراف التي تزعم استخدام الدروع البشرية هذه التهمة على مناطق إقليمية محدودة؛ وعلى النقيض من ذلك، استشهدت إسرائيل بنظام الأنفاق تحت الأرض الذي أنشأته "حماس" لتصوير كل شبر مربع من غزة على أنه درع بشري. هذا التكاثر الذي لا نهاية له على ما يبدو لتهمة استخدام الدروع البشرية عمل على محو إمكانية وجود أي مدَنية فلسطينية تمامًا. وفي الحقيقة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "مجرد استهداف من يبدون 'مدنيين' أو 'أهداف تبدو مدنية'" لا يعني "أن الهجوم كان غير قانوني"، بما أن هؤلاء المدنيين أو تلك الأعيان المدنية ظاهريًا ربما تكون في الواقع دروعًا بشرية. والأساس المنطقي هنا هو أن المنازل الفلسطينية ليست منازل، والمستشفيات ليست مستشفيات، والمساجد ليست مساجد، والمدارس ليست مدارس. إنها قد "تبدو" كذلك، لكنها في الحقيقة ليست كما تبدو. بدلاً من ذلك، كل منزل هو مخبأ مشتبه به، وكل مستشفى هو مستودع أسلحة محتمل، وكل مسجد هو موضع لمدخل نفق، وكل مدرسة هي منصة لإطلاق الصواريخ -وكلها أهداف مشروعة للأسلحة المتطورة التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
برر هذا المنطق القاتل مُسبقًا مذبحة غير المسبوقة. فقد قتلت إسرائيل من المدنيين ودمرت من البنية التحتية المدنية في الأشهر الثلاثة الأولى من حملتها على غزة أكثر مما فعل نظام الأسد في حلب والقوات الروسية في أوكرانيا على مدى سنوات. وتسببت، بالنسبة والتناسب، في إلحاق أضرار أكثر من التي أوقعها قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث أدى القصف في غزة إلى تدمير أو إتلاف 70 في المائة من البنية التحتية المدنية للقطاع، وجعل الحي تلو الآخر غير صالحة للسكن. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال الاستخدام واسع النطاق لادعاء استخدام الدروع البشرية، ابتدعت إسرائيل طريقة لاستخدام القانون الإنساني الدولي -الذي يهدف تقنيًا إلى تنظيم الحرب وجعلها أكثر إنسانية- لإحداث تأثير معاكس؛ بشكل أساسي تخليق مبرر قانوني للإبادة الجماعية.
للاتهامات باستخدام الدروع البشرية تاريخ طويل. منذ أن كانت هناك قواعد ضد مهاجمة المدنيين في الحرب، كانت هناك محاولات -خاصة من قبل القوى الاستعمارية والإمبريالية والمحتلة- للتهرب من هذه المحظورات من خلال الادعاء بأن العدو يستخدم المدنيين دروعًا بشرية. وقد تضمنت قوانين الحرب دائمًا أحكامًا تستوعب مثل هذه الاتهامات. على سبيل المثال، في العام 1907، أكدت لوائح لاهاي أن المستشفيات، وكذلك "الأماكن التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى" يجب أن تكون بمنأى عن الحصار والقصف. لكن الحظر جاء مصحوبًا على الفور باستثناء -سوف تتمتع المستشفيات بمثل هذه الحماية "بشرط ألا يتم استخدامها في ذلك الوقت لأغراض عسكرية"- وفي وقت مبكر هو العام 1911، تم استخدام هذا البند كوسيلة لتجاهل القاعدة. في ذلك العام، قام الطيارون الإيطاليون، الذين تم إرسالهم إلى مستعمرة ليبيا لقمع ثورة شعبية، بإسقاط القنابل على المنشآت الطبية التي يرتفع عليها علم "الهلال الأحمر".
وقد أثارت عمليات القصف انتقادات، بما في ذلك من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، لكن الإيطاليين سارعوا إلى إعلان أن هجومهم "مصرح به بموجب القانون الدولي" بسبب قرب المستشفيات من الأهداف العسكرية، واحتمال أن تكون هذه المنشآت قد استُخدمت لتكون "بمثابة ضمانة ووقاية للعدو". وكرر الجيش الإيطالي هذه الاستراتيجية خلال غزوه واحتلاله لإثيوبيا في الفترة 1935-1936، عندما قصف بشكل منهجي المرافق الطبية التي تديرها مختلف جمعيات الصليب الأحمر، مدعيًا أن الإثيوبيين كانوا يستخدمون هذه المستشفيات الميدانية لحماية المقاتلين والإمدادات العسكرية. وكان الإيطاليون بعيدين عن أن يكونوا وحدهم في ذلك: طوال القرن العشرين، تم استخدام تهمة استخدام الدروع البشرية في أماكن تتراوح من حروب البوير في جنوب إفريقيا إلى حروب البلقان، لتبرير شن الهجمات على المواقع والأشخاص الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية وفقًا لقوانين النزاع المسلح.
في البداية، كان حجم الادعاء باستخدام الدروع البشرية محدوداً، حيث اتهمت الأطراف المتحاربة خصومها باستخدام مرافق أو مواقع أو مجموعات معينة من الناس كدروع. لكننا شهدنا في العقدين الماضيين تحولاً محوريًا. في الحرب الأهلية السريلانكية 2008-2009، على سبيل المثال، قام علماء قانون بارزون بتأطير عشرات الآلاف من المدنيين كدروع بشرية لجماعة "نمور التاميل" المسلحة من أجل تبرير العنف المميت الذي تمارسه القوات الحكومية ضدهم. وخلال حرب العام 2016 ضد "داعش" في الموصل بالعراق، صنفت وكالات الأمم المتحدة و"منظمة العفو الدولية" 100.000 مدني محاصرين على مقربة من القتال على أنهم دروع بشرية. وابتداء من العام 2022، برر القادة الروس مرارًا وتكرارًا مقتل المدنيين في أوكرانيا باستخدام ادعاء الدروع البشرية. واتهمت وزارة الدفاع الروسية "المسلحين" الأوكرانيين باحتجاز "أكثر من 4.5 مليون مدني رهائن لاستخدامهم كدروع بشرية"، بحيث طبقت بالتالي تهمة الدروع البشرية على 10 في المائة كاملة من سكان أوكرانيا واعتبارهم "ليسوا محصنين من الهجوم" بموجب القانون الدولي. وتظهر هذه الحالات أنه بمرور الوقت، أصبح المدنيون المحاصرون في مناطق الحرب أكثر عرضة باطراد لتصويرهم كدروع، وأصبح من المرجح بشكل متزايد أن يتم تجريدهم من بعض الحمايات القانونية نتيجة لذلك.
أدت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى تسريع هذه الديناميات. ولأن "حماس" بنت ما يعتقد أنها مئات الأميال من الأنفاق تحت الأرض أسفل غزة كجزء من تكتيكات حرب العصابات لتتهرب بذلك من أعين جهاز المراقبة الإسرائيلي عالي التقنية، استند الفريق القانوني الإسرائيلي إلى قوانين النزاع المسلح للادعاء بأن جميع الأماكن المدنية -وكل مدني- الموجودين على سطح أرض غزة هم دروع بشرية محتملة، وبذلك ليست محصنة من الهجوم. ويبدو أن الطبيعة غير المسبوقة لتهمة استخدام الدروع البشرية هذه صعبة جدًا على التصديق. والواقع أن القوى الغربية لم تقبل قط الادعاءات المماثلة التي قدمتها روسيا. ومع ذلك، كحليف للولايات المتحدة يقاتل الجهات الفاعلة غير البيضاء وغير الحكومية، وجدت إسرائيل السياسيين الغربيين والصحافة الدولية متقبلين للغاية للرواية القائلة بأن المقاتلين الفلسطينيين "المتوحشين" يستخدمون شعبهم أكباش فداء. وفي الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، قتلت إسرائيل ما يقرب من 100 مدني في هجوم واحد يزعم أنه استهدف القائد العسكري لـ"حماس"، محمد الضيف. ووقع القصف في منطقة كانت إسرائيل نفسها قد حددتها لتكون "منطقة إنسانية"؛ ومع ذلك، ما يزال الجيش يصور الضربة على أنها هجوم مشروع ضد "الإرهابيين المختبئين بين المدنيين"، ولم تتردد وسائل الإعلام الغربية في أن تحذو حذوها بوصف الضربة بأنها ضد الضيف بدلاً من كونها ضد الفلسطينيين المهجرين.
تم تسهيل توسيع إسرائيل غير المسبوق لتهمة اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية من خلال عقود من الخبرة التي تتمتع بها فرقها القانونية في تفسير القانون الدوليل ليبدو كما لو أن الاستثناءات هي القاعدة. وفي الآونة الأخيرة، في حملتي إسرائيل في غزة في العامين 2021 و2022، استند الجيش إلى تهمة استخدام الدروع البشرية لإضفاء الشرعية على الغارات الجوية ضد المدنيين، متذرعًا بالقانون الدولي لتبرير الهجمات غير القانونية. والآن، يتم تطبيق المنطق نفسه كمبرر لعنف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، بما في ذلك عمليات الطرد الجماعي والقتل. وكانت إسرائيل، بعد أسبوع واحد من بدء حربها على غزة، قد أمرت 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة -حوالي نصف سكان القطاع- بمغادرة منازلهم. ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز لأطراف النزاع المسلح ترحيل أو نقل السكان المدنيين قسرًا في الأراضي المحتلة ما لم "يتطلب ذلك ضمان أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية".
في هذه الحالة، ادعت إسرائيل أنها تقوم بإخراج المدنيين الفلسطينيين من منازلهم كإجراء احترازي سيكون من شأنه أن يحميهم من التواجد في بؤرة العنف، لكنَّ إسرائيل في الواقع حولت هذا المعيار الإنساني إلى أداة للطرد الجماعي. كما استخدمت استراتيجية مماثلة لتقويض الحماية القانونية للفلسطينيين في شمال غزة الذين لم يتمكنوا من -أو لم يرغبوا في- مغادرة منازلهم. وفي الأساس، يجب أن تكون إسرائيل ملزمة قانونا بمعاملة هؤلاء الأشخاص، الذين بلغ عددهم مئات الآلاف في تشرين الأول (أكتوبر)، كمدنيين محميين. ولكن، بما أنها أسقطت منشورات تأمر الناس بالإخلاء، ادعت إسرائيل أن بإمكانها تحديد شمال غزة بأكمله كهدف عسكري مشروع، وأن المدنيين الفلسطينيين الذين بقوا كانوا يضعون أنفسهم في مرمى النيران. وعندما شنت إسرائيل هجومها على المنطقة بعد بضعة أيام، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين، صور الجيش المدنيين الذين بقوا في الشمال إما كمتواطئين مع الإرهابيين أو كدروع بشرية.
في ما يقول الكثير، وضع الدفاع القانوني الإسرائيلي في "محكمة العدل الدولية" فكرة الدروع البشرية في المقدمة والمركز من دفوعه. في بيانه الافتتاحي، أشار المحامي الذي يمثل إسرائيل إلى أن البنية التحتية المدنية في غزة هي في الواقع "المعقل الإرهابي الأكثر تطورًا في تاريخ حرب المدن"، وادعى أن "حماس"، وليس إسرائيل، هي المسؤولة عن تدمير غزة. وعاد الفريق القانوني الإسرائيلي إلى استخدام هذه الحجج مرارًا وتكرارًا لتكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تستخدم فيها مسألة الدروع البشرية، تحت رعاية القانون الدولي، لاستنباط مبرر لحرب إبادة استعمارية. في الواقع، في اللحظة التي تتذرع فيها إسرائيل بالقانون الدولي لتأطير كل شيء فوق الأرض في غزة كدرع محتمل، فإنها تضع القانون نفسه موضع التنفيذ كأداة تضفي الشرعية على الإبادة الجماعية. ومن الصعب اعتبار أي شيء مبالغة في تقدير العواقب المخيفة لهذه المناورة. إذا كان من الممكن استخدام الجهاز القانوني الدولي لتبرير الأعمال التي يمكن أن تدمر شعبًا، "كليًا أو جزئيًا"، فإن النظام القائم على القواعد الذي تم إنشاؤه في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتنظيم الحرب وفقًا للمبادئ الإنسانية، يصبح هو نفسه أداة لتقويض نفسه.
*نيكولا بيروغيني Nicola Perugini: أستاذ مشارك في العلاقات الدولية في جامعة إدنبرة. وهو مؤلف مشارك لكتاب "حق الإنسان في الهيمنة" The Human Right to Dominate (مطبعة جامعة أكسفورد 2015)، و"الدروع البشرية: تأريخ للناس في خط النار" Human Shields: A History of People in the Line of Fire (مطبعة جامعة كاليفورنيا 2020).
*نيفي غوردون Neve Gordon: أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كلية الحقوق بجامعة "كوين ماري" في لندن. وهو مؤلف كتاب "احتلال إسرائيل " Israel's Occupation، وشارك مع نيكولا بيروجيني في تأليف كتابي "حق الإنسان في الهيمنة" The Human Right to Dominate، و"الدروع البشرية". تأريخ للناس في خط النار.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Legal Justification for Genocide
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