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‏مبرر قانوني للإبادة الجماعية

9/10/2024 3:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيكولا بيروغيني‏‏؛ و‏‏نيفي غوردون*‏ - (جويش كرنتس) 17/8/2024
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏من خلال توسيع تهمة استخدام الدروع البشرية لتشمل كل شبر من غزة، تستخدم إسرائيل استراتيجية مألوفة، وإنما على نطاق غير مسبوق.‏
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في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2023‏‏، وقبل اجتياحه الأول لمستشفى الشفاء -أكبر مستشفى في قطاع غزة- ‏‏نشر‏‏ الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يعرض نموذجًا ثلاثي الأبعاد للمنشأة الطبية، يزعم أنه يظهر كيف أن حماس تستخدمها كـ"مقر رئيسي لها"، مع وجود أنفاق تقع مباشرة تحت الأجنحة الطبية، والتي يبدو أنها تستخدم كقاعدة للعمليات العسكرية للحركة. وفي أعقاب هذه المزاعم التي كررها‏‏ المتحدث العسكري الإسرائيلي بلا توقف ‏‏ورددتها‏‏‏‏ ‏‏وسائل الإعلام‏‏ ‏‏الدولية‏‏، ‏‏داهمت‏‏ القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في 15 تشرين الثاني (نوفمبر). وفي وقت دخول الجنود المستشفى، كان هناك ما لا يقل عن 650 مريضًا و7.000 فلسطيني مشرد ما يزالون في المبنى، لكنّ إسرائيل ‏‏ادعت‏‏ أن هؤلاء الأشخاص كانوا "دروعًا بشرية" لحماس؛ ثم مضت إلى مهاجمة المنشأة والذين في داخلها، وألحقت أضرارًا بمبنى غرف العمليات الجراحية، وفجرت مستودعًا لتخزين الأدوية والمعدات الطبية، وقامت بعصب أعين المئات واستجوابهم قبل اقتيادهم إلى "‏‏مناطق مجهولة‏‏"، وأطلقت النار على أي شخص حاول الفرار. وفي أعقاب الهجوم، ‏‏قالت‏‏ وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم العثور على 179 جثة داخل المجمع. ثم استخدمت إسرائيل مبررات مماثلة ‏‏لمحاصرة‏‏ المستشفى مرة أخرى في آذار (مارس). وبحلول نهاية ذلك الشهر، كانت قد دمرت مستشفى الشفاء بالكامل، وحولت مجمّعه إلى ‏‏مقبرة جماعية‏‏.‏
‏وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، تكرر هذا النمط مئات المرات، حيث قصفت إسرائيل ‏‏وداهمت مستشفيات‏‏ غزة، ‏‏ومخيمات اللاجئين،‏‏ ‏‏والعيادات،‏‏ ‏‏والمنازل‏،‏ ‏‏والمباني السكنية،‏‏ ‏‏وحضانات الأطفال‏،‏ ‏‏والمدارس،‏‏ ‏‏والجامعات،‏‏ ‏‏والمساجد،‏‏ ‏‏والمقابر،‏‏ ‏‏والأراضي الزراعية‏‏، وكلها زعمت أن حماس كانت تستخدمها "كدرع بشري". ووفقًا لقوانين النزاعات المسلحة، فإن الطرف المحارب الذي يستخدم الدروع البشرية، وليس الطرف الذي يقتلها، هو الذي يميل إلى أن يُعد مذنبًا بارتكاب جريمة حرب. ومن خلال تصوير جميع المواقع المحمية والأشخاص الذين قصفتهم على أنهم "دروع"، تسعى إسرائيل إلى إلقاء المسؤولية عن عمليات القتل الجماعي للمدنيين والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية على عاتق "حماس"، معفيةً نفسها من اللوم والمساءلة القانونية.‏
وليست إسرائيل وحدها هي التي تستخدم ادعاء استخدام الدروع البشرية لتبرير ارتكاب العنف ضد المدنيين؛ لقد شوهدت هذه الاستراتيجية سابقًا في صراعات تتراوح من ‏‏حرب فيتنام‏‏ إلى ‏‏الحرب ضد "داعش‏"‏. ومع ذلك، كانت شدة ونطاق الكيفية التي حشدت بها إسرائيل الاتهام باستخدام الدروع البشرية في العام الماضي غير مسبوقة. عادة ما تقصر الأطراف التي تزعم استخدام الدروع البشرية هذه التهمة على مناطق إقليمية محدودة؛ وعلى النقيض من ذلك، استشهدت إسرائيل بنظام الأنفاق تحت الأرض الذي أنشأته "حماس" لتصوير كل شبر مربع من غزة على أنه درع بشري. هذا التكاثر الذي لا نهاية له على ما يبدو لتهمة استخدام الدروع البشرية عمل على محو إمكانية وجود أي مدَنية فلسطينية تمامًا. وفي الحقيقة، ‏‏قالت‏‏ وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "مجرد استهداف من يبدون 'مدنيين' أو 'أهداف تبدو مدنية'" لا يعني "أن الهجوم كان غير قانوني"، بما أن هؤلاء المدنيين أو تلك الأعيان المدنية ظاهريًا ربما تكون في الواقع دروعًا بشرية. والأساس المنطقي هنا هو أن المنازل الفلسطينية ليست منازل، والمستشفيات ليست مستشفيات، والمساجد ليست مساجد، والمدارس ليست مدارس. إنها قد "تبدو" كذلك، لكنها في الحقيقة ليست كما تبدو. بدلاً من ذلك، كل منزل هو مخبأ مشتبه به، وكل مستشفى هو مستودع أسلحة محتمل، وكل مسجد هو موضع لمدخل نفق، وكل مدرسة هي منصة لإطلاق الصواريخ -وكلها أهداف مشروعة للأسلحة المتطورة التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.‏
برر هذا المنطق القاتل مُسبقًا ‏‏مذبحة غير المسبوقة‏‏. فقد قتلت إسرائيل من المدنيين ودمرت من البنية التحتية المدنية في الأشهر الثلاثة الأولى من حملتها على غزة أكثر مما فعل نظام الأسد في حلب والقوات الروسية في أوكرانيا على مدى سنوات. وتسببت، بالنسبة والتناسب، في إلحاق أضرار أكثر من التي أوقعها قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث أدى القصف في غزة إلى تدمير أو إتلاف 70 في المائة من البنية التحتية المدنية للقطاع، وجعل الحي تلو الآخر غير صالحة للسكن. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال الاستخدام واسع النطاق لادعاء استخدام الدروع البشرية، ابتدعت إسرائيل طريقة لاستخدام القانون الإنساني الدولي -الذي يهدف تقنيًا إلى تنظيم الحرب وجعلها أكثر إنسانية- لإحداث تأثير معاكس؛ بشكل أساسي تخليق مبرر قانوني للإبادة الجماعية.‏
للاتهامات باستخدام الدروع البشرية‏‏ ‏‏تاريخ طويل‏‏. منذ أن كانت هناك قواعد ضد مهاجمة المدنيين في الحرب، كانت هناك محاولات -خاصة من قبل القوى الاستعمارية والإمبريالية والمحتلة- للتهرب من هذه المحظورات من خلال الادعاء بأن العدو يستخدم المدنيين دروعًا بشرية. وقد تضمنت قوانين الحرب دائمًا أحكامًا تستوعب مثل هذه الاتهامات. على سبيل المثال، في العام 1907، ‏‏أكدت‏‏ لوائح لاهاي أن المستشفيات، وكذلك "الأماكن التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى" يجب أن تكون بمنأى عن الحصار والقصف. لكن الحظر جاء مصحوبًا على الفور باستثناء -سوف تتمتع المستشفيات بمثل هذه الحماية "بشرط ألا يتم استخدامها في ذلك الوقت لأغراض عسكرية"- وفي وقت مبكر هو العام 1911، تم استخدام هذا البند كوسيلة لتجاهل القاعدة. في ذلك العام، قام الطيارون الإيطاليون، الذين تم إرسالهم إلى مستعمرة ليبيا لقمع ثورة شعبية، ‏‏بإسقاط القنابل‏‏ على المنشآت الطبية التي يرتفع عليها علم "الهلال الأحمر".
‏وقد أثارت عمليات القصف انتقادات، بما في ذلك من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، لكن الإيطاليين سارعوا إلى إعلان أن هجومهم "مصرح به بموجب القانون الدولي" بسبب قرب المستشفيات من الأهداف العسكرية، واحتمال أن تكون هذه المنشآت قد استُخدمت لتكون "بمثابة ضمانة ووقاية للعدو". وكرر الجيش الإيطالي هذه الاستراتيجية خلال غزوه واحتلاله لإثيوبيا في الفترة 1935-1936، عندما ‏‏قصف بشكل منهجي‏‏ المرافق الطبية التي تديرها مختلف جمعيات الصليب الأحمر، مدعيًا أن الإثيوبيين كانوا يستخدمون هذه المستشفيات الميدانية لحماية المقاتلين والإمدادات العسكرية. وكان الإيطاليون بعيدين عن أن يكونوا وحدهم في ذلك: طوال القرن العشرين، تم استخدام تهمة استخدام الدروع البشرية في أماكن تتراوح من حروب البوير في جنوب إفريقيا إلى حروب البلقان، لتبرير شن الهجمات على المواقع والأشخاص الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية وفقًا لقوانين النزاع المسلح.
في البداية، كان حجم الادعاء باستخدام الدروع البشرية محدوداً، حيث اتهمت الأطراف المتحاربة خصومها باستخدام مرافق أو مواقع أو مجموعات معينة من الناس كدروع. لكننا شهدنا في العقدين الماضيين تحولاً محوريًا. في الحرب الأهلية السريلانكية 2008-2009، على سبيل المثال، قام علماء قانون بارزون بتأطير عشرات الآلاف من المدنيين كدروع بشرية لجماعة "نمور التاميل" المسلحة من أجل تبرير العنف المميت الذي تمارسه القوات الحكومية ضدهم. وخلال حرب العام 2016 ضد "داعش" في الموصل بالعراق، صنفت ‏‏وكالات الأمم المتحدة‏‏ و"منظمة ‏‏العفو الدولية"‏‏ 100.000 مدني محاصرين على مقربة من القتال على أنهم دروع بشرية. وابتداء من العام 2022، ‏‏برر‏‏ القادة الروس ‏‏مرارًا وتكرارًا‏‏ مقتل المدنيين في أوكرانيا باستخدام ادعاء الدروع البشرية. و‏‏اتهمت‏‏ وزارة الدفاع الروسية "المسلحين" الأوكرانيين باحتجاز "أكثر من 4.5 مليون مدني رهائن لاستخدامهم كدروع بشرية"، بحيث طبقت بالتالي تهمة الدروع البشرية على 10 في المائة كاملة من سكان أوكرانيا واعتبارهم "ليسوا محصنين من الهجوم" بموجب القانون الدولي. وتظهر هذه الحالات أنه بمرور الوقت، أصبح المدنيون المحاصرون في مناطق الحرب أكثر عرضة باطراد لتصويرهم كدروع، وأصبح من المرجح بشكل متزايد أن يتم تجريدهم من بعض الحمايات القانونية نتيجة لذلك.‏
أدت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى تسريع هذه الديناميات. ولأن "حماس" ‏‏بنت‏‏ ما يعتقد أنها مئات الأميال من الأنفاق تحت الأرض أسفل غزة كجزء من تكتيكات حرب العصابات لتتهرب بذلك من أعين جهاز المراقبة الإسرائيلي عالي التقنية، ‏‏استند‏‏ الفريق القانوني الإسرائيلي إلى قوانين النزاع المسلح للادعاء بأن جميع الأماكن المدنية -وكل مدني- الموجودين على سطح أرض غزة هم دروع بشرية محتملة، وبذلك ليست محصنة من الهجوم. ويبدو أن الطبيعة غير المسبوقة لتهمة استخدام الدروع البشرية هذه صعبة جدًا على التصديق. والواقع أن القوى الغربية لم تقبل قط الادعاءات المماثلة التي قدمتها روسيا. ومع ذلك، كحليف للولايات المتحدة يقاتل الجهات الفاعلة غير البيضاء وغير الحكومية، وجدت إسرائيل السياسيين الغربيين والصحافة الدولية متقبلين للغاية للرواية القائلة بأن المقاتلين الفلسطينيين "المتوحشين" يستخدمون شعبهم أكباش فداء. وفي الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، ‏‏قتلت‏‏ إسرائيل ما يقرب من 100 مدني في هجوم واحد يزعم أنه استهدف القائد العسكري لـ"حماس"، محمد الضيف. ووقع القصف في منطقة كانت إسرائيل نفسها قد حددتها لتكون "منطقة إنسانية"؛ ومع ذلك، ما يزال الجيش ‏‏يصور‏‏ الضربة على أنها هجوم مشروع ضد "الإرهابيين المختبئين بين المدنيين"، ولم ‏‏تتردد‏‏ ‏‏وسائل الإعلام‏‏ الغربية في ‏‏أن تحذو حذوها‏‏ بوصف الضربة بأنها ضد الضيف بدلاً من كونها ضد الفلسطينيين المهجرين.‏
تم تسهيل توسيع إسرائيل غير المسبوق لتهمة اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية من خلال ‏‏عقود من الخبرة‏‏ التي تتمتع بها فرقها القانونية في تفسير القانون الدوليل ليبدو كما لو أن الاستثناءات هي القاعدة. وفي الآونة الأخيرة، في حملتي إسرائيل في ‏‏غزة في العامين 2021‏‏ ‏‏و2022‏‏، استند الجيش إلى تهمة استخدام الدروع البشرية لإضفاء الشرعية على الغارات الجوية ضد المدنيين، متذرعًا بالقانون الدولي لتبرير الهجمات غير القانونية. والآن، يتم تطبيق المنطق نفسه كمبرر لعنف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، بما في ذلك عمليات الطرد الجماعي والقتل. وكانت إسرائيل، بعد أسبوع واحد من بدء حربها على غزة، قد ‏‏أمرت‏‏ 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة -حوالي نصف سكان القطاع- بمغادرة منازلهم. ووفقًا ‏‏للقانون الإنساني الدولي‏‏، لا يجوز لأطراف النزاع المسلح ترحيل أو نقل السكان المدنيين قسرًا في الأراضي المحتلة ما لم "يتطلب ذلك ضمان أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية".
‏في هذه الحالة، ادعت إسرائيل أنها تقوم بإخراج المدنيين الفلسطينيين من منازلهم كإجراء احترازي سيكون من شأنه أن يحميهم من التواجد في بؤرة العنف، لكنَّ إسرائيل في الواقع حولت هذا المعيار الإنساني إلى أداة للطرد الجماعي. كما استخدمت استراتيجية مماثلة لتقويض الحماية القانونية للفلسطينيين في شمال غزة الذين لم يتمكنوا من -أو لم يرغبوا في- مغادرة منازلهم. وفي الأساس، يجب أن تكون إسرائيل ملزمة قانونا بمعاملة هؤلاء الأشخاص، الذين بلغ ‏‏عددهم مئات الآلاف‏‏ في تشرين الأول (أكتوبر)، كمدنيين محميين. ولكن، بما أنها أسقطت ‏‏منشورات‏‏ تأمر الناس بالإخلاء، ادعت إسرائيل أن بإمكانها تحديد شمال غزة بأكمله كهدف عسكري مشروع، وأن المدنيين الفلسطينيين الذين بقوا كانوا يضعون أنفسهم في مرمى النيران. وعندما شنت إسرائيل هجومها على المنطقة بعد بضعة أيام، ‏‏والذي أسفر عن مقتل‏‏ آلاف المدنيين، صور الجيش المدنيين الذين بقوا في الشمال إما كمتواطئين مع الإرهابيين أو كدروع بشرية.
في ما يقول الكثير، وضع الدفاع القانوني الإسرائيلي في "محكمة العدل الدولية" فكرة الدروع البشرية في المقدمة والمركز من دفوعه. في بيانه الافتتاحي، أشار المحامي الذي يمثل إسرائيل ‏‏إلى‏‏ أن البنية التحتية المدنية في غزة هي في الواقع "المعقل الإرهابي الأكثر تطورًا في تاريخ حرب المدن"، ‏‏وادعى‏‏ أن "حماس"، وليس إسرائيل، هي المسؤولة عن تدمير غزة. وعاد الفريق القانوني الإسرائيلي إلى استخدام هذه الحجج مرارًا وتكرارًا لتكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تستخدم فيها مسألة الدروع البشرية، تحت رعاية القانون الدولي، لاستنباط مبرر لحرب إبادة استعمارية. في الواقع، في اللحظة التي تتذرع فيها إسرائيل بالقانون الدولي لتأطير كل شيء فوق الأرض في غزة كدرع محتمل، فإنها تضع القانون نفسه موضع التنفيذ كأداة تضفي الشرعية على الإبادة الجماعية. ومن الصعب اعتبار أي شيء مبالغة في تقدير العواقب المخيفة لهذه المناورة. إذا كان من الممكن استخدام الجهاز القانوني الدولي لتبرير الأعمال التي يمكن أن تدمر شعبًا، "‏‏كليًا أو جزئيًا‏‏"، فإن النظام القائم على القواعد الذي تم إنشاؤه في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتنظيم الحرب وفقًا للمبادئ الإنسانية، يصبح هو نفسه أداة لتقويض نفسه.‏

‏*نيكولا بيروغيني‏‏ Nicola Perugini: أستاذ مشارك في العلاقات الدولية في جامعة إدنبرة. وهو مؤلف مشارك لكتاب ‏‏"‏‏حق الإنسان في الهيمنة‏‏" The Human Right to Dominate (مطبعة جامعة أكسفورد 2015)، و‏‏"الدروع‏‏ البشرية: تأريخ للناس في خط النار" Human Shields: A History of People in the Line of Fire (مطبعة جامعة كاليفورنيا 2020). ‏
‏*نيفي غوردون‏‏ Neve Gordon: أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كلية الحقوق بجامعة "كوين ماري" في لندن. وهو مؤلف كتاب ‏‏"احتلال إسرائيل " Israel's Occupation،‏‏ ‏‏وشارك مع نيكولا بيروجيني في تأليف ‏‏كتابي "حق الإنسان في الهيمنة" The Human Right to Dominate،‏‏ ‏‏و"الدروع البشرية". تأريخ للناس في خط النار‏‏.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Legal Justification for Genocide

MENAFN10092024000072011014ID1108659000

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