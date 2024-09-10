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نتنياهو والحكومة يستعدون لاستيطان وضم شمال غزة

9/10/2024 3:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: الوف بن
10/9/2024

إسرائيل دخلت المرحلة الثانية من الحرب في غزة التي ستعمل فيها على استكمال السيطرة على شمال القطاع، من الحدود السابقة وحتى ممر نتساريم. يمكن التقدير بأن هذه المنطقة سيتم إعدادها بالتدريج لتوطين اليهود والضم وفقا لمستوى المعارضة الدولية التي ستثور في أعقاب هذه الخطوة. إذا تحققت هذه الخطة، فإن السكان الفلسطينيين الذين بقوا في شمال غزة سيتم إبعادهم من هناك كما يقترح الجنرال احتياط غيورا آيلاند، بمساعدة تهديد الجوع وغطاء "حمايتهم"، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الإسرائيلي بقنص مسلحي حماس الذين يوجدون في المنطقة.
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحلم بالتأكيد بما يعتبره المعجبون به كإنجاز حياته، توسيع مساحة دولة إسرائيل، للمرة الأولى بعد خمسين سنة على عملية الانسحاب التي بدأت بعد اتفاق فصل القوات بعد حرب يوم الغفران. معظم أسلافه وهو أيضا تنازلوا عن مناطق، والآن حان الوقت للانقلاب والتوسع. هذا سيكون "النصر المطلق" بالنسبة له، و"الرد الصهيوني" على مذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) وعلى الاختطاف والإهانة الفظيعة لإسرائيل والجيش الإسرائيلي على يد الفلسطينيين واللبنانيين.
الدخول الى المرحلة الجديدة للحرب لم يبدأ بالعملية البرية التي شاركت فيها فرق عدة أو بالاقتحام الجريء لجبهة العدو الداخلية، بل من خلال بيان بيروقراطي صدر في 28 آب (أغسطس) الماضي حول تعيين العميد العاد غورين كرئيس لوحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق للشؤون الإنسانية-المدنية في القطاع في. هذا اللقب الطويل الذي سيجره غورين وراءه الى حين العثور له على اختصار عسكري في قاموس الجيش الإسرائيلي، يساوي رتبة رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، عمليا، يجب تسميته "الحاكم العسكري" في غزة، وهذا تجسيد عصري للواء موشيه غورين الذي شغل هذا المنصب عند احتلال القطاع في حرب الأيام الستة.
في الخطوة المقبلة، أعطى نتنياهو توجيهات للجيش في الأسبوع الماضي للاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدلا من المنظمات الدولية. رئيس الأركان هرتسي هليفي تحفظ من ذلك وحذر من الخطر على حياة الجنود والتكلفة الكبيرة، لكن حسب معرفتنا، فإن نتنياهو لم يقتنع بذلك، وهو ما يزال يصمم على موقفه. الدافع واضح: من يقوم بتوزيع الغذاء والدواء، فإنه هو الذي يتحكم بالحنفية. وخلال ذلك، ستسنح لإسرائيل فرصة طرد من غزة مرة وإلى الأبد "الاونروا"؛ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة التي يعتبرها اليمين مشروعا مناهضا للصهيونية.
في هذه الأثناء، حماس ستواصل سيطرتها على المنطقة بين ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا تحت الحصار والتطويق من قبل إسرائيل، التي ستسيطر على توفير المساعدات. هذا هو معنى بيان نتنياهو فيما يتعلق بالمحور: الحدود بين غزة ومصر ستبقى تحت سيطرة إسرائيل. في هذا الوضع، فإن نتنياهو وشركاءه في الحكومة يأملون بأنه بعد قضاء شتاء آخر في الخيام ومن دون خدمات أساسية، فإن مليوني فلسطيني، الذين سيتجمعون في رفح وخانيونس والمواصي، سيدركون أنه لن يمكنهم العودة الى بيوتهم المدمرة. اليأس يمكن أن يثيرهم ويحرضهم ضد الحكم القمعي ليحيى السنوار، ويشجع كثيرين منهم على الهجرة خارج القطاع.
تنازل نتنياهو عن إعادة المخطوفين الإسرائيليين وقراره تجاهل موقف معظم الجمهور والتخلي عنهم لمواجهة العذاب الفظيع والموت في أنفاق حماس، استهدف قلب الوعاء على رأس السنوار. فبدلا من أن يكون المخطوفون ذخرا وأداة ضغط من أجل الحصول على مقابل كبير من إسرائيل، هم سيصبحون بمثابة عبء على الفلسطينيين ومبرر لإسرائيل من أجل مواصلة الحرب والحصار والاحتلال. هكذا تدخل إسرائيل الى المرحلة الثانية في حربها ضد حماس.

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