كن مبدعا: رحلة محيسن في تحفيز الصغار وتجاوز تحديات الإعاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان- قصص النجاح لا تنتهي، والسعي لا يتوقف رغم التحديات التي تواجه الشخص في مراحل حياته. ولكن يبقى الشغف والتفوق والسعي الدائم مصدر إلهام للآخرين والإثبات أنه بالإرادة والعزيمة لا يوجد مستحيل.
بتول محيسن، من ذوي الإعاقة الحركية، كتبت قصة نجاحها وتجاوزت العديد من العقبات لتصبح نموذجا يحتذى به في مجال ريادة الأعمال والتعليم.
لم تقف يوما مكتوفة اليدين، بل سعت بكل ما لديها من شغف وإيمان بنفسها ومهاراتها لتطور مشروعها الخاص، وتبحث عن مكامن الإبداع في دواخل الأطفال لكي يتسلحوا بالمهارات اللازمة ويرسموا مستقبلا مزدهرا يشبه أحلامهم.
درست بتول تخصص تصميم الجرافيك في الجامعة الألمانية، لكن رحلتها لم تكن سهلة، فقد واجهت أحيانا الرفض بسبب إعاقتها الجسدية. رغم ذلك، لم تسمح لهذه العقبات أن تحد من طموحها أو تحبطها أو تؤثر على عزيمتها بتحقيق الأفضل.
اتخذت من هذه التحديات دافعا للاستمرار والمضي قدما، تقول بتول "رغم الصعوبات، لم أستسلم يوما، فكنت أؤمن دائما بأنني قادرة على تحقيق ما أطمح إليه وما حلمت به يوما، رغم كل ما واجهته من عقبات".
بعد إتمام دراستها، قررت بتول ترك بصمة في تعليم الأطفال الذين تحب قضاء الوقت معهم. قدمت تدريبا في مدرسة خاصة للأطفال حول كيفية تقبل الآخر، ولاقت ردود فعل إيجابية للغاية من الأطفال، مما جعلها تشعر بالمساندة والدعم، بدلاً من الرفض الذي اختبرته في مواقف عديدة قبل ذلك.
كان ذلك الخطوة الأولى في نجاحها، ونقطة التحول في حياتها، حيث قررت أن تدمج بين تخصصها الأكاديمي مع شغفها بالتعليم.
بدأت بتول رحلتها نحو إنشاء مشروعها الريادي الخاص الذي يحمل اسم "كن مبدعا"، والهدف من هذا المشروع هو تقديم منتجات تعليمية مبتكرة تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم الحركية والإدراكية من خلال الرسم والفن واستكشاف العالم من حولهم.
لكن لم يتوقف طموح بتول هنا، بل قامت بإنشاء منصة تعليمية رقمية تستهدف الأطفال من فئتين عمريتين؛ الأولى من عمر 1-6 أعوام، والثانية من 7 حتى 16 عاما.
وتوضح بتول أن المنصة تقدم للأطفال مجموعة متنوعة من النشاطات التفاعلية واللامنهجية، وقد قامت بعمل ناد صيفي في العطلة الماضية الذي شمل أنشطة تنمي العقل والجسد، بالإضافة إلى تدريبهم على تقبل الآخر، مهارات الاتصال والتواصل، واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن وصحي.
إلى ذلك، شاركت في سوق جارا لبيع المنتجات ووصلت إلى الخليج العربي، وعملوا على مشاركة تفاعل الأطفال بمنتجاتها، الأمر الذي شجعها وحفزها للعطاء.
وتؤكد أنه رغم النجاحات التي حققتها في مشروعها "كن مبدعا"، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التمويل لتحسين وتطوير المشروع.
تعمل بتول حاليا مع شريكها طاهر القطناني، وتطمح للتوسع وتوظيف فريق لدعم ومساندة المشروع، وحاليا تقوم بجميع المهام داخل المنصة بنفسها، وتأمل أن تجد الدعم الكافي لتوسيع مشروعها ووصول منتجاتها إلى جميع دور الحضانة، لتستفيد منها أكبر شريحة ممكنة من الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، خضعت بتول لعدد من الدورات التدريبية مع مؤسسة "إنجاز" التي ساعدتها على تطوير دراسة جدوى لمشروعها، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق والتشبيك. حلمها الكبير هو أن ترى منتجاتها في كل مكان، وأن يستفيد منها الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وتبين بتول أن هذا المشروع جاء ضمن حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP مع لجنة الإنقاذ الدولية التي قدمت الكثير من الدعم المالي والإداري والتدريب للمشروع، من خلال التدريب الإداري في كيفية التطوير حتى يدر الدخل على أصحابه والتشبيك مع المستثمرين وعرض المشروع عليهم.
وتدرك بتول أهمية التكنولوجيا في حياة الأطفال اليوم، ولذلك كان إنشاء المنصة الرقمية خطوة طبيعية لتمكين الأطفال من التعلم بطرق مبتكرة، كما تقدم المنصة محتوى يساعد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعال، مما يجعلها خيارا مثاليا للأسر التي تسعى لتربية أطفالها في بيئة تعليمية صحية.
بتول هي مثال حي على أن الإبداع والطموح يمكنهما التغلب على جميع العقبات. من خلال مشروعها، الذي لا يعد مجرد منصة تعليمية فحسب، بل هو رسالة ملهمة لكل من يعتقد أن الظروف قد تعيقه عن تحقيق أحلامه.
وبشغفها وإصرارها وعزيمتها الكبيرة، تسعى بتول إلى جعل "كن مبدعا" مشروعا ملهما للأطفال ونموذجا يحتذى به في مجال التعليم الإبداعي، ونشر فكرة أن التعليم يمكن أن يكون ممتعا وهادفا في وقت واحد.
MENAFN10092024000072011014ID1108658998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.