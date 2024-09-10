كن مبدعا: رحلة محيسن في تحفيز الصغار وتجاوز تحديات الإعاقة

MENAFN - Alghad Newspaper) ديمة محبوبة

عمان- قصص النجاح لا تنتهي، والسعي لا يتوقف رغم التحديات التي تواجه الشخص في مراحل حياته. ولكن يبقى الشغف والتفوق والسعي الدائم مصدر إلهام للآخرين والإثبات أنه بالإرادة والعزيمة لا يوجد مستحيل.

بتول محيسن، من ذوي الإعاقة الحركية، كتبت قصة نجاحها وتجاوزت العديد من العقبات لتصبح نموذجا يحتذى به في مجال ريادة الأعمال والتعليم.

لم تقف يوما مكتوفة اليدين، بل سعت بكل ما لديها من شغف وإيمان بنفسها ومهاراتها لتطور مشروعها الخاص، وتبحث عن مكامن الإبداع في دواخل الأطفال لكي يتسلحوا بالمهارات اللازمة ويرسموا مستقبلا مزدهرا يشبه أحلامهم.

درست بتول تخصص تصميم الجرافيك في الجامعة الألمانية، لكن رحلتها لم تكن سهلة، فقد واجهت أحيانا الرفض بسبب إعاقتها الجسدية. رغم ذلك، لم تسمح لهذه العقبات أن تحد من طموحها أو تحبطها أو تؤثر على عزيمتها بتحقيق الأفضل.

اتخذت من هذه التحديات دافعا للاستمرار والمضي قدما، تقول بتول "رغم الصعوبات، لم أستسلم يوما، فكنت أؤمن دائما بأنني قادرة على تحقيق ما أطمح إليه وما حلمت به يوما، رغم كل ما واجهته من عقبات".

بعد إتمام دراستها، قررت بتول ترك بصمة في تعليم الأطفال الذين تحب قضاء الوقت معهم. قدمت تدريبا في مدرسة خاصة للأطفال حول كيفية تقبل الآخر، ولاقت ردود فعل إيجابية للغاية من الأطفال، مما جعلها تشعر بالمساندة والدعم، بدلاً من الرفض الذي اختبرته في مواقف عديدة قبل ذلك.

كان ذلك الخطوة الأولى في نجاحها، ونقطة التحول في حياتها، حيث قررت أن تدمج بين تخصصها الأكاديمي مع شغفها بالتعليم.

بدأت بتول رحلتها نحو إنشاء مشروعها الريادي الخاص الذي يحمل اسم "كن مبدعا"، والهدف من هذا المشروع هو تقديم منتجات تعليمية مبتكرة تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم الحركية والإدراكية من خلال الرسم والفن واستكشاف العالم من حولهم.

لكن لم يتوقف طموح بتول هنا، بل قامت بإنشاء منصة تعليمية رقمية تستهدف الأطفال من فئتين عمريتين؛ الأولى من عمر 1-6 أعوام، والثانية من 7 حتى 16 عاما.

وتوضح بتول أن المنصة تقدم للأطفال مجموعة متنوعة من النشاطات التفاعلية واللامنهجية، وقد قامت بعمل ناد صيفي في العطلة الماضية الذي شمل أنشطة تنمي العقل والجسد، بالإضافة إلى تدريبهم على تقبل الآخر، مهارات الاتصال والتواصل، واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن وصحي.

إلى ذلك، شاركت في سوق جارا لبيع المنتجات ووصلت إلى الخليج العربي، وعملوا على مشاركة تفاعل الأطفال بمنتجاتها، الأمر الذي شجعها وحفزها للعطاء.

وتؤكد أنه رغم النجاحات التي حققتها في مشروعها "كن مبدعا"، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التمويل لتحسين وتطوير المشروع.

تعمل بتول حاليا مع شريكها طاهر القطناني، وتطمح للتوسع وتوظيف فريق لدعم ومساندة المشروع، وحاليا تقوم بجميع المهام داخل المنصة بنفسها، وتأمل أن تجد الدعم الكافي لتوسيع مشروعها ووصول منتجاتها إلى جميع دور الحضانة، لتستفيد منها أكبر شريحة ممكنة من الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، خضعت بتول لعدد من الدورات التدريبية مع مؤسسة "إنجاز" التي ساعدتها على تطوير دراسة جدوى لمشروعها، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق والتشبيك. حلمها الكبير هو أن ترى منتجاتها في كل مكان، وأن يستفيد منها الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وتبين بتول أن هذا المشروع جاء ضمن حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP مع لجنة الإنقاذ الدولية التي قدمت الكثير من الدعم المالي والإداري والتدريب للمشروع، من خلال التدريب الإداري في كيفية التطوير حتى يدر الدخل على أصحابه والتشبيك مع المستثمرين وعرض المشروع عليهم.

وتدرك بتول أهمية التكنولوجيا في حياة الأطفال اليوم، ولذلك كان إنشاء المنصة الرقمية خطوة طبيعية لتمكين الأطفال من التعلم بطرق مبتكرة، كما تقدم المنصة محتوى يساعد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعال، مما يجعلها خيارا مثاليا للأسر التي تسعى لتربية أطفالها في بيئة تعليمية صحية.

بتول هي مثال حي على أن الإبداع والطموح يمكنهما التغلب على جميع العقبات. من خلال مشروعها، الذي لا يعد مجرد منصة تعليمية فحسب، بل هو رسالة ملهمة لكل من يعتقد أن الظروف قد تعيقه عن تحقيق أحلامه.

وبشغفها وإصرارها وعزيمتها الكبيرة، تسعى بتول إلى جعل "كن مبدعا" مشروعا ملهما للأطفال ونموذجا يحتذى به في مجال التعليم الإبداعي، ونشر فكرة أن التعليم يمكن أن يكون ممتعا وهادفا في وقت واحد.



