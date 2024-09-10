الأمن يستدعي مرشحا بعد رصد إطلاق عيارات نارية في مقره

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مديرية الأمن العام رصدها إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية في منطقة الجفر، ومباشرة التحقيق والتوجه للمكان واستدعاء المرشّح من قبل مديرية الشرطة.
وقالت المديرية، في بيان مساء الثلاثاء، إنه ستتم متابعة التحقيق لحين تحديد مطلقي النار الذين تبين أنهم غادروا المقر الانتخابي لحين ضبطهم والأسلحة التي بحوزتهم.
وشدد على أنه“لن نتهاون ولن تغلق أيّة قضية أو إبلاغ عن إطلاق العيارات النارية لحين الانتهاء من التحقيق فيها وتحديد مطلقي النار والتعميم عليهم وضبطهم”.
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