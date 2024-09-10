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الأمن يستدعي مرشحا بعد رصد إطلاق عيارات نارية في مقره

9/10/2024 3:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت مديرية الأمن العام رصدها إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية في منطقة الجفر، ومباشرة التحقيق والتوجه للمكان واستدعاء المرشّح من قبل مديرية الشرطة.
وقالت المديرية، في بيان مساء الثلاثاء، إنه ستتم متابعة التحقيق لحين تحديد مطلقي النار الذين تبين أنهم غادروا المقر الانتخابي لحين ضبطهم والأسلحة التي بحوزتهم.
وشدد على أنه“لن نتهاون ولن تغلق أيّة قضية أو إبلاغ عن إطلاق العيارات النارية لحين الانتهاء من التحقيق فيها وتحديد مطلقي النار والتعميم عليهم وضبطهم”.

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