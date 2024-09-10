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الاحتلال يصعد هجومه على طولكرم ومخيمها.. شهيدان وتدمير البنية التحتية

9/10/2024 3:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طولكرم- استشهد فلسطينيان، عصر أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في مدينة طولكرم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال.
كما، أصيب 10 فلسطينيين بجروح، بينهم إصابة خطيرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 8 إصابات وصلت إلى مستشفى الإسراء، وإصابتين إلى مستشفى طولكرم الحكومي ، وجميعها بين طفيفة ومتوسطة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، ومنها إصابة في الركبة في مخيم طولكرم، إضافة لإصابة خطيرة في محيط المستشفى تمنع قوات الاحتلال طواقم الهلال من الوصول إليها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.
وأشارت إلى أن الطاقم التعليمي وعدد من الطالبات ما يزال قيد الاحتجاز داخل مدرسة طولكرم الأساسية في مخيم طولكرم، في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.
كما أفاد فلسطينيون باحتجاز أطفال روضة "فلة"، داخل صيدلية مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد محاصرة قوات الاحتلال للمستشفى.
ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي، إلى وسط المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها ومغادرة الأسواق، ما تسببت في حدوث أزمات مرورية شديدة في منطقة دوار ثابت ثابت، وشارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وطوقت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، ونشرت آلياتها عند مداخله كافة، وقناصتها على البنايات العالية الكاشفة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.
كما اقتحمت جرافات الاحتلال مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية عند مدخله الشمالي الرئيسي، وأغلقت مداخل حارة الغانم بالسواتر الترابية.
وجاء هذا الاقتحام بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال في محيط المخيم.
وأعلن مستشفى طولكرم الحكومي أن الشهيد هو أحمد مجدوبة (24 عاما).
واندلعت اشتباكات في مخيم طولكرم بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي دفع بقوات كبيرة إلى المخيم الواقع شمالي الضفة الغربية، معلنا مواصلة عمليته العسكرية التي أطلقها في المنطقة قبل نحو أسبوعين.
وقال الجيش الصهيوني إن قوات كبيرة من قواته والشاباك (الأمن الداخلي) وحرس الحدود تعمل في طولكرم استمرارا للعملية العسكرية شمالي الضفة.
وذكرت القناة الـ12 الصهيونية أن القوات الاحتلالية قتلت مسلحا في طولكرم وأصابت آخرين.
من جانبها، قالت كتيبة طولكرم في كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة.
وكان جيش الاحتلال قد أطلق يوم 28 آب(اغسطس) الماضي ما وصفها بالعملية العسكرية الموسعة شمالي الضفة الغربية تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وسحب الاحتلال قواته من جنين وطولكرم يوم الجمعة الماضي بعد هجوم استمر 10 أيام وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وخلّف دمارا واسعا في البنية التحتية، كما أجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من مناطقها.
كما تعرضت فلسطينية مقدسية وابنتها، لاعتداء من جنود جيش الاحتلال المتواجدين على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.
وقالت الأم، إنها وصلت الى الحاجز الذي كان مغلقا ويتواجد بجانبه عدد من جنود الاحتلال، وعندما حاولت الابتعاد قام الجنود بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع على زجاج السيارة بشكل مباشر ومتعمد ما أدى إلى تهشمه ودخول القنبلة لداخل السيارة ما ادى الى حروق جزء من جسدها وتعرضها هي وابنتها للاختناق.
وبموازاة حربه على غزة منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2023، وسّع الجيش الصهيوني عملياته في الضفة الغربية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 690 فلسطينيا، بينهم أكثر من 150 طفلا، وإصابة آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 فلسطيني، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.-(وكالات)

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