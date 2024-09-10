الاحتلال يصعد هجومه على طولكرم ومخيمها.. شهيدان وتدمير البنية التحتية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طولكرم- استشهد فلسطينيان، عصر أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في مدينة طولكرم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد إلى مستشفى
طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال.
كما، أصيب 10 فلسطينيين بجروح، بينهم إصابة خطيرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 8 إصابات وصلت إلى مستشفى الإسراء، وإصابتين إلى مستشفى طولكرم الحكومي ، وجميعها بين طفيفة ومتوسطة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، ومنها إصابة في الركبة في مخيم طولكرم، إضافة لإصابة خطيرة في محيط المستشفى تمنع قوات الاحتلال طواقم الهلال من الوصول إليها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.
وأشارت إلى أن الطاقم التعليمي وعدد من الطالبات ما يزال قيد الاحتجاز داخل مدرسة طولكرم الأساسية في مخيم طولكرم، في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.
كما أفاد فلسطينيون باحتجاز أطفال روضة "فلة"، داخل صيدلية مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد محاصرة قوات الاحتلال للمستشفى.
ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي، إلى وسط المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها ومغادرة الأسواق، ما تسببت في حدوث أزمات مرورية شديدة في منطقة دوار ثابت ثابت، وشارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وطوقت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، ونشرت آلياتها عند مداخله كافة، وقناصتها على البنايات العالية الكاشفة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.
كما اقتحمت جرافات الاحتلال مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية عند مدخله الشمالي الرئيسي، وأغلقت مداخل حارة الغانم بالسواتر الترابية.
وجاء هذا الاقتحام بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال في محيط المخيم.
وأعلن مستشفى طولكرم الحكومي أن الشهيد هو أحمد مجدوبة (24 عاما).
واندلعت اشتباكات في مخيم طولكرم بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي دفع بقوات كبيرة إلى المخيم الواقع شمالي الضفة الغربية، معلنا مواصلة عمليته العسكرية التي أطلقها في المنطقة قبل نحو أسبوعين.
وقال الجيش الصهيوني إن قوات كبيرة من قواته والشاباك (الأمن الداخلي) وحرس الحدود تعمل في طولكرم استمرارا للعملية العسكرية شمالي الضفة.
وذكرت القناة الـ12 الصهيونية أن القوات الاحتلالية قتلت مسلحا في طولكرم وأصابت آخرين.
من جانبها، قالت كتيبة طولكرم في كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة.
وكان جيش الاحتلال قد أطلق يوم 28 آب(اغسطس) الماضي ما وصفها بالعملية العسكرية الموسعة شمالي الضفة الغربية تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وسحب الاحتلال قواته من جنين وطولكرم يوم الجمعة الماضي بعد هجوم استمر 10 أيام وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وخلّف دمارا واسعا في البنية التحتية، كما أجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من مناطقها.
كما تعرضت فلسطينية مقدسية وابنتها، لاعتداء من جنود جيش الاحتلال المتواجدين على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.
وقالت الأم، إنها وصلت الى الحاجز الذي كان مغلقا ويتواجد بجانبه عدد من جنود الاحتلال، وعندما حاولت الابتعاد قام الجنود بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع على زجاج السيارة بشكل مباشر ومتعمد ما أدى إلى تهشمه ودخول القنبلة لداخل السيارة ما ادى الى حروق جزء من جسدها وتعرضها هي وابنتها للاختناق.
وبموازاة حربه على غزة منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2023، وسّع الجيش الصهيوني عملياته في الضفة الغربية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 690 فلسطينيا، بينهم أكثر من 150 طفلا، وإصابة آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 فلسطيني، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.-(وكالات)
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