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21 اقتحاما لـالأقصى و57 منعا للأذان في الإبراهيمي الشهر الماضي

9/10/2024 3:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله -قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن الاحتلال والمستعمرين صعدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك، سواء بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 21 اقتحاما، أو بأعداد المقتحمين، حيث كان من ضمن المقتحمين لهذا الشهر، أعضاء من الكنيست وحاخامات ما يسمى "مدرسة جبل الهيكل الدينية".
وأوضحت الوزارة، في تقرير صدر أمس، أن صلوات المستعمرين أصبحت بشكل جماعي وعلني (رقص وغناء وانبطاح) في الأقصى، وتقام بشكل يومي وخاصة في المنطقة الشرقية "على بعد أمتار من مصلى "باب الرحمة" بحراسة قوات الاحتلال، خاصة خلال الاقتحامات.
كما أدانت الأوقاف تصريحات المتطرف "بن غفير": بنيته بناء كنيس في الأقصى لأداء الطقوس التلمودية، بالإضافة إلى قرار حكومة الاحتلال بالمصادقة على تمويل اقتحامات المستعمرين للأقصى بميزانية تصل إلى مليوني شيقل.
وبينت، أن عدد المستعمرين الذين اقتحموا الأقصى الشهر الماضي بلغ 7692 مقتحما، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي، منهم (2958) مستعمرا اقتحموه في "ذكرى خراب الهيكل" في 13 آب، حيث أدوا خلالها شعائر دينية ورفعوا علم الاحتلال، وأدوا لأول مرة طقوسهم مقابل قبة الصخرة من الجهة الغربية من الأقصى.
أما الحرم الإبراهيمي الشريف، فأوضحت وزارة الأوقاف أن الاحتلال منع رفع الأذان "57" وقتا، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بإصدار قرار بإغلاق للحرم الإبراهيمي، والصعود على سطح زاوية الأشراف الملاصق للحرم الإبراهيمي الشريف وتصوير المكان عبر الكاميرات، وإعاقة عمل شبكة الإطفاء في الحرم الإبراهيمي، بحجة الأحداث الأمنية الطارئة، وبعدها تراجعت عن قرار إغلاقه.
وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال يعد اعتداء صارخا وسافرا على صلاحيات الأوقاف في الحرم الابراهيمي الشريف، وتعديا خطيرا على قدسيته، واستفزازا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة عليه.
وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، رصد التقرير قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على مسجد الإيمان في قلقيلية، حيث تم خلع الباب الرئيسي، والدخول إلى المسجد وتفتيشه والعبث في ممتلكاته والتخريب في مصلى النساء.
كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على المصلين في مسجد عمر بن الخطاب في بلدة كفر قدوم أثناء صلاة الجمعة، وحاصرت جزءا من المصلين داخل المسجد، ومنعت عددا آخر من حضور صلاة الجمعة، وتسبب الاحتلال في تكسير زجاج المسجد.
أما في جنين وطوباس، شرعت قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمحافظة باقتحام مسجد خالد بن الوليد بالمنطقة الشرقية، والشروع بأعمال هدم وتجريف أجزاء من المسجد، وحرق مسجد أبو بكر الصديق في بلدة الفارعة.
وفي طولكرم، اعتدت قوات الاحتلال على مسجد الشهداء في مخيم طولكرم، والجدير بالذكر أن هذا الاعتداء ليس الأول على مساجد المحافظة، حيث سبقه قبل هدم وتخريب مسجد معاذ
بن جبل.-(وكالات)

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