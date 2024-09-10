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عشرات الشهداء بغزة.. قنابل عملاقة تذوّب الأجساد وعائلات تختفي بين الرمال

9/10/2024 3:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- كشف مكتب الإعلام الحكومي والدفاع المدني في غزة تفاصيل جديدة عن المجزرة المروعة التي ارتكبها الجيش الصهيوني فجر أمس، والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في منطقة مواصي خان يونس، ونددت بها الأمم المتحدة.
وقال المكتب في بيان إن 22 شهيدا لم يصلوا المستشفيات بعد المجزرة، حيث ذابت جثامينهم واختفت بسبب القنابل العملاقة التي قصفت بها قوات الاحتلال الموقع الذي كان يضم خيما تؤوي نازحين.
وكان الدفاع المدني في غزة أعلن في وقت سابق أمس أن فرقه انتشلت 40 شهيدا و60 جريحا سقطوا في غارات على مخيم في منطقة كانت تضم نحو 30 خيمة لنازحين.
من جهته، حث مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استنادا إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
كما حث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدما في اتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، خاصة في ظل استنتاج مكتب المدعي العام للمحكمة وجود أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
وأكد رفضه القاطع لمخططات الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، لليوم التالي من العدوان، ورفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة، وطالب الوزراء بانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور صلاح الدين "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدود سيادية لا يجوز المساس بها، وضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.
وأدان مجلس الجامعة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهرا، واستهدافها أكثر من مائة وخمسة وأربعين ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود. والإدانة الشديدة للجرائم والسياسات الصهيونية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، الرامية إلى تهجيره من أرضه.
فيما، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وووزير الحرب في الكيان يواف غالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار بشكل عاجل.
والمجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما ما يزال عدد كبير أيضا من الفلسطينيين في عداد المفقودين.
ووفقا لتقارير صحفية ومحلية، استُخدمت في الهجوم خمسة صواريخ تسببت في دمار شامل للخيام وحفر بعمق تسعة أمتار في الأرض، ما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى الضحايا.
وتشهد المنطقة حالة من الفوضى، مع تواجد مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية التي تحلق فوق الموقع، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي والحرائق الناجمة عن القصف.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات عشرات الشهداء ومئات المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر أمس، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابا، بينها حالات خطيرة.
وأوضحت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وتحت الرمال وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم وانتشالهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى الآن.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 41020 شهيدا و94925 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأهابت بذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.
وقال شهود عيان ومسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في انتشال الجثث والمصابين بسبب الدمار الهائل والحفر العميقة. كما أضافوا أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية القريبة، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين.
كما استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأبرياء العزل في مواصي خان يونس بالقنابل الأميركية الثقيلة.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن هذه القنابل حولت خيام النازحين إلى أفران لمحرقة نازية جديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين العُزل، وتحت مرأى ومسمع العالم ودوله الديمقراطية ومنظماته الإنسانية في حرب إبادة جماعية هي الأبشع بحق الإنسانية في التاريخ المعاصر فاقت في فظاعتها فعل النازيين أنفسهم.
وأضافت أن "ادعاءات العدو وتبريراته الواهية لارتكابه هذه المجزرة وغيرها من المجازر الوحشية بوجود مقاومين أو غير ذلك أضحت لا تنطلي على أحد، إلا على شركائه في الجريمة والعدوان".
وأكدت لجنة المتابعة دعوة المجتمع الدولي والأحرار في العالم إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم الإنسانية بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ومحاسبة مجرمي الحرب النازيين الجدد على الفظاعات والجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا.
ودعت، أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم إلى الاستمرار في المقاومة وتصعيد مواجهة الاحتلال أينما وجد.
إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة في غزة، من توقف مستشفيات شمالي غزة عن العمل وخروجها عن الخدمة خلال 24 ساعة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدراء مستشفيات الإندونيسي والعودة وكمال عدوان شمالي القطاع.
وقال مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان، خلال المؤتمر، إن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة، إذا لم يتم توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.
وأوضح أن الوقود يصل للمستشفى مرة واحدة كل 14 يوما. وأن الاحتلال يمنع دخوله ويؤخره.
وأشار إلى أن قسم العناية المركزة ممتلئ بحالات حرجة جراء القصف، محذرا من أن استمرار منع إدخال الوقود قد يحكم عليهم بالموت.
وناشد السلطان بسرعة توفير جرعات دم لإمداد المستشفى وبقية مستشفيات القطاع بالمستهلكات الطبية لإنقاذ حياة المصابين وإنعاش المنظومة الصحية في المحافظة.
بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة، بسبب اقتراب نفاد الوقود.
وحمل أبو صفية، الاحتلال المسؤولية عن مصير الأطفال الموجودين في أقسام العناية المركزة.
وأشار إلى أن الموت سيكون مصير الأطفال والمرضى والجرحى حال انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى.
من جهته، قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة محمد صالحة إن مستشفيات شمال غزة بحاجة لإغاثة عاجلة، داعيا المنظمات الدولية لتزويدها بالمستلزمات الطبية.
وحذر من أن المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة، محملا الاحتلال المسؤولية عن مصير الأطفال بالعناية المركزة ما لم يتم إدخال الوقود.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره للمجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكد البديوي في بيان له، أن هذه الاعتداءات المستمرة والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية لا يمكن وصفها إلا بجرائم حرب متعمدة، تكشف عن نهج إجرامي فاضح وممنهج يعكس استهتارا تاما بالقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، وتمثل ازدراء صارخا لكل القيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف إطلاق النار فورا، ومحاسبة المسؤولين في قوات الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الصهيونية مسؤولية سياساتها العنصرية والبربرية، التي تنتهجها ضد الفلسطيني الأعزل
يأتي هذا القصف في إطار العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث يتعرض القطاع منذ السابع من اكتوبر 2023، لغارات مكثفة من قبل جيش الاحتلال، في ظل ظروف إنسانية كارثية.-(وكالات)

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