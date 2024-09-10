TCL تقدم محفظة منتجات واسعة وتقنيات مبتكرة لنمط حياة أكثر ذكاءً وصحةً في معرض”أيفا 2024′′

MENAFN - Asdaf News) قدمت TCL (TCL Electronics)، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، أحدث مجموعاتها من التقنيات المبتكرة في معرض“أيفا 2024” (IFA 2024) في برلين، والتي تضم أحد أكثر خطوط إنتاجها شمولاً. ومع احتفال معرض“أيفا” بالذكرى الـ 100 لتأسيسه، أحدثت TCL أيضاً تأثيراً كبيراً من خلال مساحة المعرض الأكبر على الإطلاق لها، التي تقترب من 3000 متر مربع، ما مثل علامة فارقة تاريخية جديدة للعلامة التجارية.

الارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي مع التميز السمعي البصري المتقدم

كشركة قائدة ورائدة في تقديم الشاشات الكبيرة وتكنولوجيا“ميني ليد”، تُعيد TCL تعريف معايير جديدة في جودة الصورة بتقديم أحدث أجهزة التلفزيون، مع الارتقاء بالتجربة السمعية البصرية على الشاشات الكبيرة.

ويقدم تلفزيون“X955 ماكس بريميام كيو دي ميني ليد” قياس 115 بوصة، وهو أحدث منتجات TCL، تقنية التحكم في هالة TCL في جميع النطاقات، مما يمثل علامة بارزة أخرى للصناعة. والمنتج الرئيسي الآخر المعروض هو X955 ماكس قياس 115 بوصة من TCL، أكبر تلفزيون كيو دي ميني ليد بحجم 115 بوصة في العالم، الذي يأخذ الترفيه المنزلي إلى آفاق جديدة من خلال تقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها في الصناعة.

وعرضت TCL أيضاً سلسلة أجهزة تلفزيون NXTFRAME الجديدة تماماً، والتي تعيد تعريف مستقبل الفن الرقمي والترفيه في المنزل. يأتي الإصدار Pro من أجهزة تلفزيون NXTFRAME من TCL مع تقنية صوتية تم تطويرها بالتعاون مع“بانج آند ألوفسن” (Bang & Olufsen)، وهي علامة صوتية فاخرة تقدم حلولها الصوتية المخصصة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وشكلت الابتكارات جزءاً من تشكيلة شاشات العرض الأوسع لشركة TCL التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي العالمي لمعرض“أيفا 2024” (IFA 2024)، والذي تضمن أيضاً أحدث شاشات سلسلة R8 ومكبري الصوت المميَّزين Q85H و Q75H. ومع تكنولوجيا RAY الحاصلة على براءة اختراع وتكنولوجيا TCL Tutti Choral، تسهل مكبرات الصوت توفير تجارب أفضل للمسرح المنزلي.

تمكين الاتصال من خلال حلول جديدة عبر شاشات السيارات والأجهزة الذكية

علاوةً على ذلك، مع أحدث إنجازات TCL في مجال الواقع المعزَّز، وهي نظارات RayNeo Air 2S XR، تضع TCL معياراً جديداً في تجربة المستخدم من خلال الجمع بين تجربة بصرية متميزة مع نظام صوتي تناظري مبتكر.

وفي قطاع السيارات، قامت TCL بدمج الذكاء والتخصيص والسلامة معاً، وعرضت أحدث حلولها في معرض“أيفا”. ولا يوفر حلَّي TCL Intelligent Cockpit Integration Solution و TCL Cockpit Display Optimization Solution حلولاً إبداعية فعالة من حيث التكلفة فحسب، بل يعززان الأداء أيضاً، مما يوفر تجربة قيادة سينمائية عالية الجودة للمستخدمين في قمرة القيادة.

وقدمت TCL أيضاً شاشة M-Series Flat Panel Display، التي حصلت على شهادات TÜV Rheinland المزدوجة للضوء الأزرق المنخفض والأداء الخالي من الوميض، مما يعزز صحة العين حتى أثناء الاستخدام المطول. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت TCL النقاب عن نظام ذكي للفنادق متخصص ومصمم لتلبية الاحتياجات المحددة لمجموعات الفنادق، ويقدم ميزات متكاملة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مصممة خصيصاً لعملاء الفنادق من فئة الأعمال للأعمال.

إعادة تعريف الحياة الذكية باستخدام الأجهزة المنزلية المصممة لأساليب حياة صحية أكثر

كشفت TCL النقاب عن سلسلة من الأجهزة المنزلية المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا والتصميم الذي يركز على المستخدم، مما يضع معاييراً جديدة في كفاءة استخدام الطاقة، والصحة، وتحسين استغلال المساحات للحياة الذكية.

وقدمت TCL مكّيف الهواء النقي FreshIN 3.0 مع اتصال النظام البيئي، ويضم مرشحات QuadruPuri تركز على الصحة، وخوارزمية للذكاء الاصطناعي موفرة الطاقة، وميزة تحكم صوتي. ويحتل مكيف الهواء TCL BreezeIN 2.0 مركز الريادة في القطاع بفضل نموذج البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي الذي يتميز بكفاءة فائقة في استخدام الطاقة. بينما تقدم الثلاجة ذات إمكانية التركيب المستقل/المدمج تصميماً سلساً يناسب مساحة المطبخ تماماً ونظام T-Fresh مصمم لتقديم مستويات عالية من التعقيم. في حين تعد غسالة الملابس مع المجفِّف P68