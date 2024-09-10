14% نسبة المقترعين في عجلون حتى الـ12 ظهرا
التاريخ
9/10/2024 3:28:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة
بلغت نسبة المقترعين في عجلون حتى الساعة الثانية عشر ظهرا 14% بعدد مقترعين 16708 ألفاً.
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