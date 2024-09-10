15 % نسبة المقترعين في جرش حتى الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات
بلغت نسبة الاقتراع لغاية الآن في محافظة جرش 15٪ ويزيد عدد الناخبين عن 17 ألف ناخب وناخبة ومن المتوقع أن ترتفع النسب أكثر خلال الساعات المقبلة، وفق رئيس الهيئة في جرش الدكتور صادق العتوم.
وبلغ عدد الناخبين لغاية الآن 17 ألف ناخب وناخبة، موزعون على ٧٠ مركز اقتراع في مختلف قرى وبلدات ومدينة جرش.
ويبلغ عدد الناخبين في جرش ١٣١ ألف ناخب وناخبة وتتنافس فيها ٩ قوائم انتخابية محلية.
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