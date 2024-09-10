15 % نسبة المقترعين في جرش حتى الآن

MENAFN - Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات

بلغت نسبة الاقتراع لغاية الآن في محافظة جرش 15٪ ويزيد عدد الناخبين عن 17 ألف ناخب وناخبة ومن المتوقع أن ترتفع النسب أكثر خلال الساعات المقبلة، وفق رئيس الهيئة في جرش الدكتور صادق العتوم.

وبلغ عدد الناخبين لغاية الآن 17 ألف ناخب وناخبة، موزعون على ٧٠ مركز في مختلف قرى وبلدات ومدينة جرش.



ويبلغ عدد الناخبين في جرش ١٣١ ألف ناخب وناخبة وتتنافس فيها ٩ قوائم انتخابية محلية.