33 % نسبة الاقتراع في الكرك
التاريخ
9/10/2024 3:28:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة
بلغت نسبة
الاقتراع في محافظة الكرك 33 بالمائة حتى الساعة ، ووصل عدد مقترعين إلى
حوالي 62 ألف ناخب وناخبة.
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