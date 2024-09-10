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10.23 % نسبة الاقتراع في العقبة حتى الآن

9/10/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة بلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية في مدينة العقبة لغاية الساعة الواحدة ظهرا 10.23‎%‎ بعد مرور 7 ساعات على بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب العشرين.

وحسب رئيس لجنة الانتخاب في المدينة الدكتور عبد الوهاب الحجاج فقد أدلى أكثر من 8286 ناخب وناخبة بأصواتهم حتى الساعة الواحدة ظهرا صباحًا في دائرة العقبة الانتخابية والتي خصص لها 123 صندوقا لكلا الجنسين من ضمنها 3 صناديق في ثلاث مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم ليتمكنوا من الإدلاء بحقهم الذي كفله لهم الدستور.

ولم تسجل حسب الحاج دائرة العقبة أي مشاكل أو معيقات وتجري العملية الانتخابية كما هو مخطط لها بكل سهولة ويسر.

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