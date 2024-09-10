10.23 % نسبة الاقتراع في العقبة حتى الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
بلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية في مدينة العقبة لغاية الساعة الواحدة ظهرا 10.23% بعد مرور 7 ساعات على بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب العشرين.
وحسب رئيس لجنة الانتخاب في المدينة الدكتور عبد الوهاب الحجاج فقد أدلى أكثر من 8286 ناخب وناخبة بأصواتهم حتى الساعة الواحدة ظهرا صباحًا في دائرة العقبة الانتخابية والتي خصص لها 123 صندوقا لكلا الجنسين من ضمنها 3 صناديق في ثلاث مدارس
لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم ليتمكنوا من الإدلاء بحقهم الذي كفله لهم الدستور.
ولم تسجل حسب الحاج دائرة العقبة أي مشاكل أو معيقات وتجري العملية الانتخابية كما هو مخطط لها بكل سهولة ويسر.
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