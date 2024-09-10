8% نسبة المشاركة الانتخابية في الزرقاء لغاية الـ1 ظهرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمود الشرعان
يواصل الناخبون في محافظة الزرقاء، في هذه اللحظات، التوجه لانتخاب 10 مرشحين لتمثيلهم في مجلس النواب الـ20، واختيار القوائم الحزبية، وسط حديث متصاعد عن وقوع عمليات شراء الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا في الزرقاء، نحو 8 بالمئة، بمشاركة 58.155 ألف ناخب من أصل (730,556) ناخباً وناخبة، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويتنافس في الزرقاء 98 مرشحًا ضمن 11 قائمة محلية من أجل الوصول لـ 10 مقاعد في مجلس النواب من ضمنها 3 مقاعد كوتا: مقعد مسيحي، وآخر شيشاني/ شركسي، وثالث للمرأة.
ويتوزع الناخبون في المحافظة على 116 مركزا جاهزة، فيما خصص 10 مراكز لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية لاستقبال الشكاوى ومتابعة الممارسات غير القانونية، وتحويلها إلى القضاء النظامي إذا لزم الأمر.
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