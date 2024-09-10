8% نسبة المشاركة الانتخابية في الزرقاء لغاية الـ1 ظهرا

MENAFN - Alghad Newspaper) محمود الشرعان

يواصل الناخبون في محافظة الزرقاء، في هذه اللحظات، التوجه لانتخاب 10 مرشحين لتمثيلهم في مجلس النواب الـ20، واختيار القوائم الحزبية، وسط حديث متصاعد عن وقوع عمليات شراء الأصوات.



وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا في الزرقاء، نحو 8 بالمئة، بمشاركة 58.155 ألف ناخب من أصل (730,556) ناخباً وناخبة، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.



ويتنافس في الزرقاء 98 مرشحًا ضمن 11 قائمة محلية من أجل الوصول لـ 10 مقاعد في مجلس النواب من ضمنها 3 مقاعد كوتا: مقعد مسيحي، وآخر شيشاني/ شركسي، وثالث للمرأة.



ويتوزع الناخبون في المحافظة على 116 مركزا جاهزة، فيما خصص 10 مراكز لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية لاستقبال الشكاوى ومتابعة الممارسات غير القانونية، وتحويلها إلى القضاء النظامي إذا لزم الأمر.







