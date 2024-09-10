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محافظة مادبا: 17 % نسبة الاقتراع حتى الساعة الواحدة

9/10/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبوالغنم

بلغت نسبة التصويت في محافظة مادبا حتى الساعة الواحدة نحو 17% منذ بدء ساعات الاقتراع، بحسب رئيس لجنة الانتخاب في مادبا المهندس غالب الحماد.


وأكد الحماد لـ "الغد" أن أكثر من 20 ألف مقترع توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاجراء عملية التصويت منذ الصباح.


وقال الحماد إن سير العملية الإنتخابية في المحافظة يسير بشكل جيد ومنظم ولا يوجد أي مشاكل أو معيقات.


وقامت الغد بجولة ميدانية على مراكز الاقتراع في مختلف محافظة مادبا وشهدت عملية التصويت اقبالا ضعيفة حتى الان.

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