محافظة مادبا: 17 % نسبة الاقتراع حتى الساعة الواحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبوالغنم
بلغت نسبة التصويت في محافظة مادبا حتى الساعة الواحدة نحو 17% منذ بدء ساعات الاقتراع، بحسب رئيس لجنة الانتخاب في مادبا المهندس غالب الحماد.
وأكد الحماد لـ "الغد" أن أكثر من 20 ألف مقترع توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاجراء عملية التصويت منذ الصباح.
وقال الحماد إن سير العملية الإنتخابية في المحافظة يسير بشكل جيد ومنظم ولا يوجد أي مشاكل أو معيقات.
وقامت الغد بجولة ميدانية على مراكز الاقتراع في مختلف محافظة مادبا وشهدت عملية التصويت اقبالا ضعيفة حتى الان.
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