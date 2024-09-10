نسبة الاقتراع تصل إلى 22% في المفرق حتى الآن

نسبة الاقتراع تصل إلى 22% في المفرق حتى الآن
التاريخ
9/10/2024 3:28:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت رئيسة لجنة انتخابات دائرة المفرق، الدكتورة فصل العيسى، أن نسبة الاقتراع في الدائرة بلغت 22% حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
ويعكس هذا الرقم مستوى الإقبال على صناديق الاقتراع في القصبة، ويأتي في وقت تشهد فيه العملية الانتخابية تفاعلًا ملحوظًا من قبل الناخبين. تتابع الهيئة المستقلة للانتخاب سير العملية عن كثب وتستمر في تقديم التحديثات لضمان شفافية العملية الانتخابية.
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