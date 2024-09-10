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نسبة الاقتراع تصل إلى 22% في المفرق حتى الآن

9/10/2024 3:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت رئيسة لجنة انتخابات دائرة المفرق، الدكتورة فصل العيسى، أن نسبة الاقتراع في الدائرة بلغت 22% حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ويعكس هذا الرقم مستوى الإقبال على صناديق الاقتراع في القصبة، ويأتي في وقت تشهد فيه العملية الانتخابية تفاعلًا ملحوظًا من قبل الناخبين. تتابع الهيئة المستقلة للانتخاب سير العملية عن كثب وتستمر في تقديم التحديثات لضمان شفافية العملية الانتخابية.

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