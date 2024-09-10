17 % نسبة الاقتراع في إربد حتى الساعة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

قال رئيس لجنة دائرة اربد الأولى المهندس علي أبو نقطة أن عدد المقترعين حتى الساعة 3 عصرا، بلغ 95ألف 655 ناخب وناخبة بنسبة تصويت بلغت17%.



وتوقع ابو نقطة أن تتزايد نسبة تصويت خلال الساعات القليلة المقبلة لانخفاض درجات الحرارة، مؤكدا ان العملية الانتخابية في الدائرة تسير بشكل طبيعي دون حدوث اي مشاكل او اخطاء من شانها التأثير على الانتخابات.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع في دائرة اربد الأولى التي تضم 5 الوية 187 مركزا و696 غرفة اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين في الدائرة 570 الف ناخب وناخبة.

وقال رئيس لجنة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية في محافظة اربد المهندس عوني شديفات، إن عدد الناخبين في دائرة اربد الثانية ممن يحق لهم التصويت 324 ألف مواطن، اقترع منهم حتى الآن 67 ألف مواطن، حيث بلغت نسبة الاقتراع20.%