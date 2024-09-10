17 % نسبة الاقتراع في إربد حتى الساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
قال رئيس لجنة انتخابات دائرة اربد الأولى المهندس علي أبو نقطة أن عدد المقترعين حتى الساعة 3 عصرا، بلغ 95ألف 655 ناخب وناخبة بنسبة تصويت بلغت17%.
وتوقع ابو نقطة أن تتزايد نسبة تصويت خلال الساعات القليلة المقبلة لانخفاض درجات الحرارة، مؤكدا ان العملية الانتخابية في الدائرة تسير بشكل طبيعي دون حدوث اي مشاكل او اخطاء من شانها التأثير على الانتخابات.
وبلغ عدد مراكز الاقتراع في دائرة اربد الأولى التي تضم 5 الوية 187 مركزا و696 غرفة اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين في الدائرة 570 الف ناخب وناخبة.
وقال رئيس لجنة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية في محافظة اربد المهندس عوني شديفات، إن عدد الناخبين في دائرة اربد الثانية ممن يحق لهم التصويت 324 ألف مواطن، اقترع منهم حتى الآن 67 ألف مواطن، حيث بلغت نسبة الاقتراع20.%
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