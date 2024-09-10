20 % نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية في الزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمود الشرعان
بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بمحافظة الزرقاء، نحو 20.33% لغاية الساعة السابعة، بعدد ناخبين وصل لـ147.910 من أصل (730,556) ناخباً وناخبة، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويتنافس في الزرقاء 98 مرشحًا ضمن 11 قائمة محلية من أجل الوصول لـ 10 مقاعد في مجلس النواب من ضمنها 3 مقاعد كوتا: مقعد مسيحي، وآخر شيشاني/ شركسي، وثالث للمرأة.
ويتوزع الناخبون في المحافظة على 116 مركزا جاهزة، فيما خصص 10 مراكز لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية لاستقبال الشكاوى ومتابعة الممارسات غير القانونية، وتحويلها إلى القضاء النظامي إذا لزم الأمر.
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