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الغور الشمالي: وفاة مواطن إثر حادث سير وقع بين أنصار مرشحين

9/10/2024 3:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

توفي مواطن وأصيب آخرون إثر حادث سير وقع بين أنصار مرشحين في منطقةً الكريمة بالغور الشمالي.

وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى أبو عبيدة وحالتهم العامة متوسطة،
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.

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