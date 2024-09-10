الغور الشمالي: وفاة مواطن إثر حادث سير وقع بين أنصار مرشحين

الغور الشمالي: وفاة مواطن إثر حادث سير وقع بين أنصار مرشحين
التاريخ
9/10/2024 3:28:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
توفي مواطن وأصيب آخرون إثر حادث سير وقع بين أنصار مرشحين في منطقةً الكريمة بالغور الشمالي.
وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى أبو عبيدة وحالتهم العامة متوسطة،
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.
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