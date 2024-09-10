عجلون: أكثر من 53.% نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية

بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بمحافظة عجلون اليوم الثلاثاء، 53.87%، بعدد 61568 ناخب وناخبة، مع إغلاق صناديق الانتخابات، لغاية الساعة السابعة مساء.

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