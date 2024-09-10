ارتفاع نسبة المشاركة في الزرقاء.. ورصد مخالفة واحدة

MENAFN - Alghad Newspaper) محمود الشرعان

بصورة اعتيادية، جرت الانتخابات النيابية في محافظة الزرقاء، حيث بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، نحو 21.63%، بعدد ناخبين وصل لـ157.450 من أصل (730,556) ناخباً وناخبة، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.



وقال رئيس لجنة الانتخابات في محافظة الزرقاء، محمود جداية، إن كوادر الهيئة رصدت مخالفة واحدة في الدائرة حدثت في مدرسة رفيدة في منطقة القصبة، وتمثلت من خلال تصوير ورقة اقتراع، وتم التعامل معها وفق المقتضى القانوني.



وأضاف جداية لـ"الغد" أنه تم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام السابعة، وبدأت عمليات الفرز في جميع مراكز الاقتراع.