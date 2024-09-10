ارتفاع نسبة المشاركة في الزرقاء.. ورصد مخالفة واحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمود الشرعان
بصورة اعتيادية، جرت الانتخابات النيابية في محافظة الزرقاء، حيث بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، نحو 21.63%، بعدد ناخبين وصل لـ157.450 من أصل (730,556) ناخباً وناخبة، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في محافظة الزرقاء، محمود جداية، إن كوادر الهيئة رصدت مخالفة واحدة في الدائرة حدثت في مدرسة رفيدة في منطقة القصبة، وتمثلت من خلال تصوير ورقة اقتراع، وتم التعامل معها وفق المقتضى القانوني.
وأضاف جداية لـ"الغد" أنه تم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام السابعة، وبدأت عمليات الفرز في جميع مراكز الاقتراع.
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