Wednesday, 11 September 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة و 3 إصابات بتدهور باص في الأغوار الشمالية

9/10/2024 3:28:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي شخص ستيني وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحادث تدهور باص ركوب صغير على طريق الوهادنة - الأغوار الشمالية.


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطواقم الطبية في المستشفى تعاملت مع مصابي الحادث بعد إخلائهم من قبل كوادر الدفاع المدني.
وبين أن أحد مصابي الحادث، وعمره 60 عاماً، وصل المستشفى متوفى متأثراً بإصابته، فيما أصيبت حالتان؛ إحداهما متوسطة والأخرى تم خروجها من المستشفى، والثالث حالته العامة حسنة.
--( بترا )

MENAFN10092024000072011014ID1108658954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث