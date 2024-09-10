وفاة و 3 إصابات بتدهور باص في الأغوار الشمالية



وقال مدير أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطواقم الطبية في المستشفى تعاملت مع مصابي الحادث بعد إخلائهم من قبل كوادر الدفاع المدني.

وبين أن أحد مصابي الحادث، وعمره 60 عاماً، وصل المستشفى متوفى متأثراً بإصابته، فيما أصيبت حالتان؛ إحداهما متوسطة والأخرى تم خروجها من المستشفى، والثالث حالته العامة حسنة.

--( بترا )

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