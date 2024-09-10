نجم تكشف عن تحديث معايير ومؤشرات الاستدلال عن حالات الاحتيال التأميني في الحوادث المرورية

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت شركة نجم لخدمات التأمين عن استمرارها في تعزيز جهود مكافحة الاحتيال التأميني وتطوير مؤشرات الاشتباه في صحة الحوادث المرورية و رصد حالات الاحتيال، خلال ورشة عمل مكافحة الاحتيال التأميني بقطاع المركبات التي نظمتها نجم يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري في مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت رعاية هيئة التأمين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وبحضور قيادات شركات التأمين وشركة نجم.
وجاء تحديث "نجم" لمؤشرات رصد الاحتيال التأميني في الحوادث المرورية بناءً على مناقشات وتوصيات 3 ورش عمل نظمتها نجم خلال عام 2024 في كل من الخبر وجدة والرياض، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وبهدف مكافحة الاحتيال في قطاع تأمين المركبات، حيث أسفرت تلك المناقشات عن تطوير 7مؤشرات رئيسية متعلقة بوقت وقوع الحادث، وقائد المركبة، وكيفية وقوع الحادث، ومستندات الحادث، وعدم تطابق الأضرار، والأضرار القديمة بالإضافة إلى الآثار في موقع الحادث، كما تضمنت التحديثات سجل الأطراف والمركبات في قاعدة بيانات نجم والتي تدعم قرارات الاشتباه في صحة الحوادث.
وقد ساهمت المناقشات المباشرة بين كافة الأطراف المشاركة في ورش العمل عن تطوير المؤشرات بكافة أنماطها ومعاييرها الرئيسية لرصد حالات الاحتيال في الحوادث المرورية، الأمر الذي يساهم في تطوير آليات كشف الاحتيال وتعزيز الممارسات النزيهة والشفافة.
وشارك وفد من هيئة التأمين برئاسة الأستاذ أحمد القصير ،المدير التنفيذي للإشراف، الذي أكد في كلمته أمام المشاركين في ورشة العمل على اهتمام هيئة التأمين برعاية ودعم الجهود التي تعزز الممارسات التأمينية الخالية من الاحتيال من خلال تطوير مؤشرات كشف الاحتيال ووضع الضوابط التي تكرس التعاون بين جميع الأطراف لمكافحة هذه الظاهرة السلبية التي تشكل تحديًا رئيسيًا لصناعة التأمين في السعودية، ومن ثم الحد من آثارها السلبية على حاملي الوثائق وشركات التأمين ومقدمي الخدمة. و قد دعا القصير إلى توحيد هذه المؤشرات ومواكبة التغيرات فيها بشكل دوري لضمان مواءمة الاجراءات في جميع مناطق المملكة واتساق عمليات تسوية المطالبات بين شركات التأمين وبما يحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.
من جهته ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الأستاذ محمد بن يحي الشهري، دعم وتمكين هيئة التأمين لشركات قطاع التأمين ومنها مبادرات نجم وكذلك جهود الإدارة العامة للمرور خلال مشاركتهم في ورش العمل التي نظمتها نجم خلال عام 2024 والتي ساهمت في تطوير إجراءات الرصد الميداني وإجراءات التحقق ما بعد الرصد الميداني، بالإضافة إلى تطوير المعايير والأنماط التي تساعد في رصد حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وأضاف الشهري: تقود "نجم" جهود مكافحة الاحتيال التأميني لتوفير أفضل درجات الأمان والحماية من خلال دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة الشركاء في شركات التأمين على اتخاذ القرارات ودراسة المطالبات التأمينية، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط الداخلية لمنع وكشف الاحتيال، فضلاً عن إجراء دراسات تحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر متعددة للمعلومات وتحليل البيانات التأمينية المتراكمة وسجلات الأطراف والمركبات كنشاط وقائي، ومن ثم وضع المؤشرات الملائمة لاكتشاف مواضع الاحتيال والحفاظ على حقوق جميع الأطراف".
هذا، وقد شارك في أعمال ورشة العمل الختامية التي أقيمت في مدينة الرياض وفد من كبار المسؤولين في الإدارة العامة للمرور حيث أعربوا عن تقديرهم للتعاون المشترك بين إدارة المرور وقطاع التأمين، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تقودها نجم للتعامل مع الحوادث المرورية بأعلى مستويات النزاهة والشفافية، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الأمان للمجتمع.
يذكر أن الورشة شهدت عرض ورقة عمل قدمها نائب الرئيس التنفيذي للالتزام والمكلف بإدارة المخاطر الأستاذ/ عبدالمجيد الربدي، حيث تناول خلالها وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عليه والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص. كما ناقش الحضور في جلسة حوار مفتوحة ضمن جدول أعمال الورشة الأضرار التي تنتج عن عمليات الاحتيال وآليات تنفيذ الحلول المطروحة لمواجهة هذه الجريمة المالية، مع التركيز على تنظيم جهود جميع الأطراف لتفعيل تلك الحلول بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وتعد شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) وتبنت مستهدفاتها الرئيسية تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40 مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة في نجم.
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