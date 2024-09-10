نجم تكشف عن تحديث معايير ومؤشرات الاستدلال عن حالات الاحتيال التأميني في الحوادث المرورية

MENAFN - Al Watan) كشفت شركة نجم لخدمات التأمين عن استمرارها في تعزيز جهود مكافحة الاحتيال التأميني وتطوير مؤشرات الاشتباه في صحة الحوادث المرورية و رصد حالات الاحتيال، خلال ورشة عمل مكافحة الاحتيال التأميني بقطاع المركبات التي نظمتها نجم يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري في مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت رعاية هيئة التأمين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وبحضور قيادات شركات التأمين وشركة نجم.

وجاء تحديث "نجم" لمؤشرات رصد الاحتيال التأميني في الحوادث المرورية بناءً على مناقشات وتوصيات 3 ورش عمل نظمتها نجم خلال عام 2024 في كل من الخبر وجدة والرياض، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وبهدف مكافحة الاحتيال في قطاع تأمين المركبات، حيث أسفرت تلك المناقشات عن تطوير 7مؤشرات رئيسية متعلقة بوقت وقوع الحادث، وقائد المركبة، وكيفية وقوع الحادث، ومستندات الحادث، وعدم تطابق الأضرار، والأضرار القديمة بالإضافة إلى الآثار في موقع الحادث، كما تضمنت التحديثات سجل الأطراف والمركبات في قاعدة بيانات نجم والتي تدعم قرارات الاشتباه في صحة الحوادث.

وقد ساهمت المناقشات المباشرة بين كافة الأطراف المشاركة في ورش العمل عن تطوير المؤشرات بكافة أنماطها ومعاييرها الرئيسية لرصد حالات الاحتيال في الحوادث المرورية، الأمر الذي يساهم في تطوير آليات كشف الاحتيال وتعزيز الممارسات النزيهة والشفافة.

وشارك وفد من هيئة التأمين برئاسة الأستاذ أحمد القصير ،المدير التنفيذي للإشراف، الذي أكد في كلمته أمام المشاركين في ورشة العمل على اهتمام هيئة التأمين برعاية ودعم الجهود التي تعزز الممارسات التأمينية الخالية من الاحتيال من خلال تطوير مؤشرات كشف الاحتيال ووضع الضوابط التي تكرس التعاون بين جميع الأطراف لمكافحة هذه الظاهرة السلبية التي تشكل تحديًا رئيسيًا لصناعة التأمين في السعودية، ومن ثم الحد من آثارها السلبية على حاملي الوثائق وشركات التأمين ومقدمي الخدمة. و قد دعا القصير إلى توحيد هذه المؤشرات ومواكبة التغيرات فيها بشكل دوري لضمان مواءمة الاجراءات في جميع مناطق المملكة واتساق عمليات تسوية المطالبات بين شركات التأمين وبما يحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.

من جهته ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الأستاذ محمد بن يحي الشهري، دعم وتمكين هيئة التأمين لشركات قطاع التأمين ومنها مبادرات نجم وكذلك جهود الإدارة العامة للمرور خلال مشاركتهم في ورش العمل التي نظمتها نجم خلال عام 2024 والتي ساهمت في تطوير إجراءات الرصد الميداني وإجراءات التحقق ما بعد الرصد الميداني، بالإضافة إلى تطوير المعايير والأنماط التي تساعد في رصد حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.

وأضاف الشهري: تقود "نجم" جهود مكافحة الاحتيال التأميني لتوفير أفضل درجات الأمان والحماية من خلال دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة الشركاء في شركات التأمين على اتخاذ القرارات ودراسة المطالبات التأمينية، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط الداخلية لمنع وكشف الاحتيال، فضلاً عن إجراء دراسات تحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر متعددة للمعلومات وتحليل البيانات التأمينية المتراكمة وسجلات الأطراف والمركبات كنشاط وقائي، ومن ثم وضع المؤشرات الملائمة لاكتشاف مواضع الاحتيال والحفاظ على حقوق جميع الأطراف".

هذا، وقد شارك في أعمال ورشة العمل الختامية التي أقيمت في مدينة الرياض وفد من كبار المسؤولين في الإدارة العامة للمرور حيث أعربوا عن تقديرهم للتعاون المشترك بين إدارة المرور وقطاع التأمين، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تقودها نجم للتعامل مع الحوادث المرورية بأعلى مستويات النزاهة والشفافية، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الأمان للمجتمع.

يذكر أن الورشة شهدت عرض ورقة عمل قدمها نائب الرئيس التنفيذي للالتزام والمكلف بإدارة المخاطر الأستاذ/ عبدالمجيد الربدي، حيث تناول خلالها وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عليه والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص. كما ناقش الحضور في جلسة حوار مفتوحة ضمن جدول أعمال الورشة الأضرار التي تنتج عن عمليات الاحتيال وآليات تنفيذ الحلول المطروحة لمواجهة هذه الجريمة المالية، مع التركيز على تنظيم جهود جميع الأطراف لتفعيل تلك الحلول بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وتعد شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) وتبنت مستهدفاتها الرئيسية تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40 مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة في نجم.