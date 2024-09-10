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القمر يقترن اليوم بقلب العقرب

9/10/2024 3:26:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، اقتران القمر في طور التربيع الأول بالنجم "قلب العقرب" حيث يفصل بينهما 1.4 درجة فقط باتجاه الأفق الجنوبي في منظر مرئي بالعين المجردة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به، وتبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، مشيراً إلى أنه لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطي تقريبًا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.
وأوضح أبو زاهرة، أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، كما أن النجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم. وقال أبو زاهرة: "إن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، وفي الواقع كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء مثل النجوم (قلب العقرب و منكب الجوزاء)", مبيناً أن خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم, وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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