القمر يقترن اليوم بقلب العقرب

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، اقتران القمر في طور التربيع الأول بالنجم "قلب العقرب" حيث يفصل بينهما 1.4 درجة فقط باتجاه الأفق الجنوبي في منظر مرئي بالعين المجردة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به، وتبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، مشيراً إلى أنه لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطي تقريبًا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.
وأوضح أبو زاهرة، أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، كما أن النجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم. وقال أبو زاهرة: "إن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، وفي الواقع كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء مثل النجوم (قلب العقرب و منكب الجوزاء)", مبيناً أن خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم, وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.
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