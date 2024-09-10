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أدمغة المراهقات تتقدم في العمر لسنوات في غضون أشهر

9/10/2024 3:26:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يؤكد باحثون من جامعة واشنطن أن عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 لم توقف الحياة الاجتماعية للمراهقين فحسب ــ بل ضغطت على زر التقدم السريع فيما يتصل بتطور الدماغ، وخصوصاً بالنسبة للفتيات.
ونُشر هذا البحث في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، حيث يقدم لمحة عن التأثير العصبي للأزمة العالمية على عقولنا الأكثر ضعفًا. ويرسم صورة للشيخوخة المتسارعة في دماغ المراهقين، مما يتحدى فهمنا لتطور المراهقين ويدق ناقوس الخطر بشأن العواقب طويلة الأمد للعزلة الاجتماعية.
تغييرات عميقة
تقول باتريشيا كول المؤلفة الرئيسية والمديرة المشاركة لمعهد جامعة ويسكونسن للتعلم وعلوم الدماغ (I-LABS)، في بيان صحفي: ((نعتقد أن جائحة كوفيد-19 هي أزمة صحية، لكننا نعلم أنها أنتجت تغييرات عميقة أخرى في حياتنا، وخاصة بالنسبة للمراهقين)).
بدأت الدراسة في عام 2018 كبحث في تطور دماغ المراهقين النموذجي، لكنها اتخذت منعطفًا غير متوقع عندما ضرب الوباء. ما ظهر كان قصة دماغين: ذكر وأنثى، كلاهما متأثر، ولكن بدرجات مختلفة تمامًا.
قام الباحثون بفحص سمك القشرة المخية، وهي الطبقة الخارجية للدماغ، والتي تترقق بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في السن. وعادة ما تتكشف عملية الترقق هذه، وهي علامة على نضوج الدماغ، تدريجيًا طوال فترة المراهقة. ومع ذلك، يبدو أن الوباء ضغط على دواسة الوقود، خاصة بالنسبة للفتيات.
أرقام مذهلة
في المتوسط أظهرت أدمغة الفتيات تغيرات تعادل الشيخوخة أسرع بنحو 4.2 سنوات من المتوقع، في حين تقدمت أدمغة الأولاد في العمر بنحو 1.4 سنة. وأوضح الباحثون ((لنضع هذا في المنظور الصحيح، فلنتخيل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تمتلك فجأة بنية دماغ فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً ــ وهي قفزة تستغرق عادة سنوات مضغوطة في أشهر من الإغلاق)).
كان هذا التسارع منتشراً على نطاق واسع في مناطق متعددة من الدماغ لدى الفتيات، لكنه اقتصر على منطقتين فقط لدى الأولاد. وتلعب المناطق الأكثر تأثراً لدى الفتيات ــ التلفيف المغزلي، والجزيرة، والقشرة الصدغية العلوية ــ أدواراً حاسمة في التعرف على الوجوه، ومعالجة المشاعر، والفهم الاجتماعي. ويبدو الأمر وكأن المراكز الاجتماعية في دماغ المراهقات الأنثى تعمل بأقصى طاقتها، على الرغم من (أو ربما بسبب) الافتقار إلى التفاعل الشخصي.

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