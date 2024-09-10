منظومة ستارلينك (Starlink) الصينية تُحلِّق: نصف الطريق مُنجَز وخدمات عالمية تنطلق

MENAFN - AETOSWire) حققت جيساتكوم (GEESATCOM)، النظير الصيني الخاص لـستارلينك (Starlink)، قفزة نوعية في مشروعها الفضائي الطموح. ففي فجر يوم 6 سبتمبر 2024، عند الساعة 2:30، أطلقت الشركة بنجاح مستواها المداري الثالث من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية. نجح هذا الإطلاق في نشر 10 أقمار صناعية، كلها استقرت في مداراتها المحددة وتعمل بكفاءة تامة.

رقعة التغطية تتسع: 30 نجماً اصطناعياً يُزيِّن السماء، وتغطية عالمية بنسبة 90% على مدار الساعة

جيساتكوم (GEESATCOM)، ثمرة إبداع شركة جيسبيس (Geespace) الفضائية التجارية، هي كوكبة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، صُممت لتنسج شبكة اتصالات عالمية. مع هذا الإنجاز الأخير، أصبحت الكوكبة تضم 30 قمراً صناعياً، تُغطي 90% من الكرة الأرضية بخدمات اتصالات متواصلة. هذا الإنجاز يُسجل في التاريخ كأول مرة تقدم فيها شركة فضاء تجارية صينية خدمات اتصالات أقمار صناعية منخفضة المدار على نطاق كوكبي.

خطى ثابتة نحو الاكتمال في 2025

انطلق مشروع جيساتكوم (GEESATCOM) عام 2019، وتوج بثلاثة إطلاقات ناجحة في 2022 و2024. ومع وجود قرابة نصف أقمار المرحلة الأولى في مداراتها الآن، بات من المتوقع إطلاق الخدمات التجارية العالمية قبل نهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى مع نهاية 2025، مما سيضمن تغطية عالمية سلسة ويرسخ مكانة جيسبيس (Geespace) كلاعب رئيسي في ساحة الاتصالات الفضائية.

استراتيجية ثلاثية الأبعاد لتطبيقات متنوعة

ينقسم مشروع جيساتكوم (GEESATCOM) إلى ثلاث مراحل استراتيجية:

1. المرحلة الأولى: نشر 72 قمراً صناعياً لتوفير اتصالات بيانات عالمية فورية، تدعم خدمات الأقمار الصناعية متوسطة ومنخفضة السرعة لأكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.

2. المرحلة الثانية: إضافة 264 قمراً صناعياً للاتصال المباشر بالهواتف الخلوية، موسعة نطاق الخدمات لتشمل الهواتف المحمولة الحالية على مستوى العالم.

3. المرحلة الثالثة: إطلاق 5,676 قمراً صناعياً متعدد الوسائط لتوفير اتصالات النطاق العريض عالية السرعة، ملبية احتياجات المستهلكين والقطاعات الصناعية على حد سواء.

خدمات عالمية تنطلق قبل الموعد المرتقب

بادرت جيساتكوم (GEESATCOM) بإطلاق خدماتها التجارية العالمية، متصدرة المشهد كأول كوكبة أقمار صناعية تجارية صينية منخفضة المدار تحقق انتشاراً دولياً. في أكتوبر 2023، عقدت جيسبيس (Geespace) شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات الماليزية 'ألتيل' لتقديم حلول الأقمار الصناعية في جنوب شرق آسيا. وفي يونيو 2024، أنجزت الشركة بنجاح أول اختبار نشر خارجي في سلطنة عُمان، متعاونة مع 'أزيان تيليكوم' لتعزيز خدمات الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع خطط طموحة لتوسيع هذه الخدمات على نطاق المنطقة بحلول 2025.