منظومة ستارلينك (Starlink) الصينية تُحلِّق: نصف الطريق مُنجَز وخدمات عالمية تنطلق

(MENAFN
- AETOSWire) حققت جيساتكوم (GEESATCOM)، النظير الصيني الخاص لـستارلينك (Starlink)، قفزة نوعية في مشروعها الفضائي الطموح. ففي فجر يوم 6 سبتمبر 2024، عند الساعة 2:30، أطلقت الشركة بنجاح مستواها المداري الثالث من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية. نجح هذا الإطلاق في نشر 10 أقمار صناعية، كلها استقرت في مداراتها المحددة وتعمل بكفاءة تامة.
رقعة التغطية تتسع: 30 نجماً اصطناعياً يُزيِّن السماء، وتغطية عالمية بنسبة 90% على مدار الساعة
جيساتكوم (GEESATCOM)، ثمرة إبداع شركة جيسبيس (Geespace) الفضائية التجارية، هي كوكبة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، صُممت لتنسج شبكة اتصالات عالمية. مع هذا الإنجاز الأخير، أصبحت الكوكبة تضم 30 قمراً صناعياً، تُغطي 90% من الكرة الأرضية بخدمات اتصالات متواصلة. هذا الإنجاز يُسجل في التاريخ كأول مرة تقدم فيها شركة فضاء تجارية صينية خدمات اتصالات أقمار صناعية منخفضة المدار على نطاق كوكبي.
خطى ثابتة نحو الاكتمال في 2025
انطلق مشروع جيساتكوم (GEESATCOM) عام 2019، وتوج بثلاثة إطلاقات ناجحة في 2022 و2024. ومع وجود قرابة نصف أقمار المرحلة الأولى في مداراتها الآن، بات من المتوقع إطلاق الخدمات التجارية العالمية قبل نهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى مع نهاية 2025، مما سيضمن تغطية عالمية سلسة ويرسخ مكانة جيسبيس (Geespace) كلاعب رئيسي في ساحة الاتصالات الفضائية.
استراتيجية ثلاثية الأبعاد لتطبيقات متنوعة
ينقسم مشروع جيساتكوم (GEESATCOM) إلى ثلاث مراحل استراتيجية:
1. المرحلة الأولى: نشر 72 قمراً صناعياً لتوفير اتصالات بيانات عالمية فورية، تدعم خدمات الأقمار الصناعية متوسطة ومنخفضة السرعة لأكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.
2. المرحلة الثانية: إضافة 264 قمراً صناعياً للاتصال المباشر بالهواتف الخلوية، موسعة نطاق الخدمات لتشمل الهواتف المحمولة الحالية على مستوى العالم.
3. المرحلة الثالثة: إطلاق 5,676 قمراً صناعياً متعدد الوسائط لتوفير اتصالات النطاق العريض عالية السرعة، ملبية احتياجات المستهلكين والقطاعات الصناعية على حد سواء.
خدمات عالمية تنطلق قبل الموعد المرتقب
بادرت جيساتكوم (GEESATCOM) بإطلاق خدماتها التجارية العالمية، متصدرة المشهد كأول كوكبة أقمار صناعية تجارية صينية منخفضة المدار تحقق انتشاراً دولياً. في أكتوبر 2023، عقدت جيسبيس (Geespace) شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات الماليزية 'ألتيل' لتقديم حلول الأقمار الصناعية في جنوب شرق آسيا. وفي يونيو 2024، أنجزت الشركة بنجاح أول اختبار نشر خارجي في سلطنة عُمان، متعاونة مع 'أزيان تيليكوم' لتعزيز خدمات الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع خطط طموحة لتوسيع هذه الخدمات على نطاق المنطقة بحلول 2025.
MENAFN10092024004146001356ID1108658919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.