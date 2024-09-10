شركة أتكنز رياليس تنطلق نحو آفاق جديدة وتتخذ مقراً جديداً لها في دبي

MENAFN - AETOSWire) اتخذت شركة "أتكنز رياليس"، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، مقراً جديداً لها في دبي لمواكبة النمو المستمر لأعمالها وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتزامن افتتاح المكتب الجديد مع الذكرى السنوية الأولى لتغيير العلامة التجارية للشركة إلى "أتكنز رياليس"، مما يدعم خطتها الاستراتيجية الممتدة على ثلاث سنوات التي تهدف إلى تحقيق التميز ودفع عجلة النمو.

وفي هذه المناسبة، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع تواجدنا منذ أكثر من 50 عاماً في الإمارات العربية المتحدة، تشكل خطوة نقل مكتبنا في دبي إنجازاً هاماً يؤكد على التزامنا بدعم مسيرة التحول في الإمارة وتعزيز مكانتها العالمية كواحدة من أكثر المدن ابتكاراً وملاءمة للعيش في العالم". وأضاف: "سيساهم المكتب الجديد في دعم جهودنا لمواصلة إرثنا الناجح في تنفيذ أهم المشاريع شهرةً في الدولة، كما سيمهد الطريق نحو رسم معالم مستقبل أفضل ومستدام، نواصل فيه التجدد والابتكار، وهندسة الحلول المتكاملة، وتعزيز ثقافة تمكين الموظفين في مكان العمل وصقل المواهب المحلية المستقبلية".

يقع المكتب الجديد في مكان استراتيجي في وسط مدينة دبي، إعمار سكوير، المبنى رقم 6، ويتكون من طابقين يمتدان على مساحة تزيد عن 3,000 متر مربع ويستوعب ما يصل إلى 500 موظف. تتخطى مساحات العمل الفكرة التقليدية المتمثلة في الجلوس وراء المكتب فحسب، وهي مصممة لتعزيز الرفاهية وتبادل المعرفة والتعاون. ويشمل هذا المكتب مساحات فردية للعمل بجو هادىء، و15 غرفة اجتماعات ومساحة استراحة للمحادثات غير الرسمية، وقاعة للقاءات التفاعلية تتيح التصميم الإبداعي وتطوير التصاميم الهندسية، و"لو كافيه" – وهو عبارة عن كافيتيريا وصالة جلوس، ومساحات خضراء تشجع الموظفين على التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض.

تُعدّ إعمار سكوير منطقة مكاتب مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وتعتبر أحد مراكز الأعمال الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. يتصل كل مبنى من خلال ممشى مركزي يضم متاجر تجزئة ومطاعم في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى دبي مول الذي يوفر أكثر من 1200 متجر تجزئة ومرافق. ويتيح الموقع إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من وسائل النقل العام، بما في ذلك مترو دبي الذي صممته شركة "أتكنز رياليس" - مما يعزز فرص المشي ويقلل من البصمة الكربونية.

وشهدت "أتكنز رياليس"، التي تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لها، نمواً هائلاً في الشرق الأوسط حيث ساهمت بنسبة 12 في المائة من الإيرادات السنوية للمجموعة في عام 2023 . ويُعزى هذا النمو الإقليمي إلى قدراتها الرائدة في قطاع المباني والأماكن التي تقدم أفضل البرامج ضمن فئتها، فضلاً عن خدماتها المتكاملة في قطاعات النقل والمياه والطاقة النووية والصناعة من خلال تقديم حلول رقمية وأخرى لتحقيق صافي معدوم من الانبعاثات الكربونية. وبالإضافة إلى حضورها في دبي، تملك "اتكنز رياليس" مكتباً آخر في الإمارات العربية المتحدة يقع في مبنى المركز التجاري في أبوظبي لدعم نموها المتسارع ومشاريعها التحويلية في الإمارة.

وتلتزم "أتكنز رياليس"، التي حصلت على شهادة "أفضل مكان للعمل" (Great Place to Work®) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بتطوير المواهب المحلية من خلال توفير فرص عمل بدوام كامل وبدوام جزئي، وبفضل برنامجها المعني بتطوير الخريجين. ويوفر هذا البرنامج الذي يستغرق 12 شهراً فرصة التعلّم في موقع العمل، والتعرّف على مشاريع مختلفة وعلى خطط تطوير شخصية ومهنية مصمّمة خصيصاً، فضلاً عن إرشاد مهني طوال مدة البرنامج. ويشارك أكثر من 130 موظفاً وخريجاً في مبادرات الشركة في مجال التوطين في الإمارات العربية المتحدة.

لمحة عن "أتكنز رياليس "

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية، ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو متابعتنا على "لينكدإن ".