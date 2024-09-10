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كيت ميدلتون تعلن انتهاء علاجها

9/10/2024 3:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت أميرة ويلز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مع عائلتها لتعلن أنها أكملت علاجها الكيميائي وتخطط للعودة إلى الواجبات العامة في الأشهر المقبلة.
وتحدثت كيت عن رحلتها مع السرطان من خلال صور تظهر فيها برفقة الأمير ويليام وأطفالهما وهم يستمتعون بالهواء الطلق، ويمشون عبر الغابات، ويظهر الزوجان وهما يحتضنان بعضهما بعضا.
وتصف الأشهر التسعة الماضية منذ أن بدأت مشاكلها الصحية الخطيرة بأنها ((صعبة بشكل لا يصدق بالنسبة لهم كعائلة)) وكيف أن ((رحلة السرطان معقدة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها للجميع))، مع منح التجربة لها ((منظورا جديدا لكل شيء)).
وفي الفيديو، تقول كيت: ((سأركز الآن على بذل كل ما في وسعي للبقاء خالية من السرطان)).

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