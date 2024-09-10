كيت ميدلتون تعلن انتهاء علاجها

(MENAFN
- Al Watan)
ظهرت أميرة ويلز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي
مع عائلتها لتعلن أنها أكملت علاجها الكيميائي وتخطط للعودة إلى الواجبات العامة في الأشهر المقبلة.
وتحدثت كيت عن رحلتها مع السرطان
من خلال صور تظهر فيها برفقة الأمير ويليام وأطفالهما وهم يستمتعون بالهواء الطلق، ويمشون عبر الغابات، ويظهر الزوجان وهما يحتضنان بعضهما بعضا.
وتصف الأشهر التسعة الماضية منذ أن بدأت مشاكلها الصحية الخطيرة بأنها ((صعبة بشكل لا يصدق بالنسبة لهم كعائلة)) وكيف أن ((رحلة السرطان معقدة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها للجميع))، مع منح التجربة لها ((منظورا جديدا لكل شيء)).
وفي الفيديو، تقول كيت: ((سأركز الآن على بذل كل ما في وسعي للبقاء خالية من السرطان)).
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