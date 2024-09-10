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وفاة رسام عمل 104 أيام متواصلة

9/10/2024 3:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي رجل صيني يبلغ من العمر 30 عاماً بسبب فشل في الأعضاء، بعد العمل لمدة 104 أيام متتالية، مع يوم واحد فقط من الراحة. وقضت محكمة في مقاطعة تشجيانغ، جنوب شرقي الصين، بأن الشركة مسؤولة بنسبة 20% عن وفاة الرجل الذي تم تحديده باسم أباو، بحسب ما ذكرت صحيفة ((غوانغتشو ديلي))، وأمرت بدفع 400 ألف يوان (نحو 56 ألف دولار) كتعويض للأسرة المتضررة.
ووفقاً لوسائل الإعلام، وقّع أباو، عقد عمل كرسام في شركة لم تكشف المحكمة عن اسمها من فبراير 2023 إلى يناير 2024.
وعمل أباو كل يوم لمدة 104 أيام من فبراير إلى مايو من العام الماضي بعد توقيع العقد، مع يوم راحة واحد فقط في 6 أبريل.
وفي 25 مايو، أخذ إجازة مرضية لأنه شعر بتوعك وقضى ذلك اليوم في الراحة في مسكنه. وفي 28 مايو، تدهورت حالة أباو بسرعة. وتم نقله إلى المستشفى من قبل زملائه، حيث تم تشخيصه بعدوى في الرئة وفشل في الجهاز التنفسي. ووجدت المحكمة أن أباو توفي في 1 يونيو بسبب فشل الأعضاء المتعددة بسبب عدوى المكورات الرئوية، والتي غالباً ما ترتبط بضعف الجهاز المناعي، وأن ساعات العمل الطويلة المكثفة أدت بلا شك إلى مشاكل صحية كبيرة.

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