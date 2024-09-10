منزل مصنوع بحلوى الحلقوم

(MENAFN
- Al Watan)
نشر الفنان
الفرنسي فينسنت سمادغا مقطع فيديو يظهر بيتاً مصنوعاً بالكامل من حلوى الملبن (راحة الحلقوم)، التركية، حيث شكله باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونال إعجاب أكثر من نصف مليون شخص على ((إنستغرام)).
وظهر البيت بدرجات الوردي والأصفر والأخضر كقطع مربعة متراصة من الحلوى المغطاة بسكر ناعم، تشكل المنزل بالكامل من السقف والجدار والجدران والأعمدة وحتى الأرائك والوسائد وحوض السباحة،.
ويملك سمادغا حساباً على ((إنستغرام))، باسم ((If Only))، ينشر فيه صوراً مبتكرة يستند فيها إلى الذكاء الاصطناعي. ويقول الفنان المستقر في العاصمة باريس: ((أرى أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا على دفع الحدود حين يتعلق الأمر بالإبداع)).
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