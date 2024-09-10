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منزل مصنوع بحلوى الحلقوم

9/10/2024 3:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر الفنان الفرنسي فينسنت سمادغا مقطع فيديو يظهر بيتاً مصنوعاً بالكامل من حلوى الملبن (راحة الحلقوم)، التركية، حيث شكله باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونال إعجاب أكثر من نصف مليون شخص على ((إنستغرام)).
وظهر البيت بدرجات الوردي والأصفر والأخضر كقطع مربعة متراصة من الحلوى المغطاة بسكر ناعم، تشكل المنزل بالكامل من السقف والجدار والجدران والأعمدة وحتى الأرائك والوسائد وحوض السباحة،.
ويملك سمادغا حساباً على ((إنستغرام))، باسم ((If Only))، ينشر فيه صوراً مبتكرة يستند فيها إلى الذكاء الاصطناعي. ويقول الفنان المستقر في العاصمة باريس: ((أرى أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا على دفع الحدود حين يتعلق الأمر بالإبداع)).

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