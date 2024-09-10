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لعبة مستلهمة من أساطير في قادم الزمان

9/10/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة ((مانجا)) للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان ((مسك))، لعبة ((مغامرات أساطير في قادم الزمان)) بالتعاون مع stc play ذراع الألعاب والرياضات الإلكترونية التابعة لمجموعة stc، لنشر اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما ستتولى شركة ((مانجا)) للإنتاج نشر اللعبة في جميع أنحاء العالم. وستكون اللعبة متاحة للاعبين على متجر App Store ومتجرGoogle Play وكذلكApp Gallery.
تستند القصة في اللعبة على حكايات مستوحاة من شبه الجزيرة العربية وتحتوي على شخصيات عديدة وخمس عوالم فريدة منها ((الرياض المستقبلية)). تتوفر اللعبة بشكل مجاني للهواتف المحمولة، وتدعم اللغة العربية بشكل كامل وكذلك اللغة الإنجليزية واليابانية. وتتضمن تحديات يومية وحوارات شيقة مع الشخصيات بأسلوب ممتع وسهل الفهم. ما دفع العديد لتحميلها في مرحلة الإطلاق التجريبي، حيث تجاوز عدد مرات تحميل اللعبة 278 ألف حول العالم.
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ((مانجا)) للإنتاج الدكتور عصام بخاري، قائلًا، ((بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل 'أساطير في قادم الزمان'، الذي تجاوزت مشاهداته للموسم الأول حاجز 100 مليون مشاهدة، وعُرض على أكثر من 40 منصة حول العالم، تم طرح منتجات خاصة بالمسلسل، وتولت نيوم رعاية الموسم الثاني منه)). وأضاف، ((استكمالًا لهذا النجاحات، نسعد اليوم بإطلاق لعبة ' مغامرات أساطير في قادم الزمان' بالشراكة مع stc play الرائدة في قطاع الألعاب الالكترونية، لنشر اللعبة المستوحاة من المسلسل في تجربة فريدة لصناعة الأنمي السعودي والعربي، ونتطلع إلى إبرام المزيد من الشراكات الناجحة في المستقبل)).
ومن جانبه، قال بدر المرشود، رئيس فريق stc play: ((نسعى إلى توفير تجارب ألعاب تفاعلية متميزة للمستخدمين من خلال الجمع بين منصتنا المبتكرة والإبداع في المجال التقني الذي تتمتع به شركة مانجا للإنتاج. نواصل في stc play التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية واستكشاف آفاق جديدة في القطاع)).

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