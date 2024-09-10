لعبة مستلهمة من أساطير في قادم الزمان

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت شركة ((مانجا)) للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان ((مسك))، لعبة ((مغامرات أساطير في قادم الزمان)) بالتعاون مع stc play ذراع الألعاب والرياضات الإلكترونية التابعة لمجموعة stc، لنشر اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما ستتولى شركة ((مانجا)) للإنتاج نشر اللعبة في جميع أنحاء العالم. وستكون اللعبة متاحة للاعبين على متجر App Store ومتجرGoogle Play وكذلكApp Gallery.
تستند القصة في اللعبة على حكايات مستوحاة من شبه الجزيرة العربية وتحتوي على شخصيات عديدة وخمس عوالم فريدة منها ((الرياض المستقبلية)). تتوفر اللعبة بشكل مجاني للهواتف المحمولة، وتدعم اللغة العربية بشكل كامل وكذلك اللغة الإنجليزية واليابانية. وتتضمن تحديات يومية وحوارات شيقة مع الشخصيات بأسلوب ممتع وسهل الفهم. ما دفع العديد لتحميلها في مرحلة الإطلاق التجريبي، حيث تجاوز عدد مرات تحميل اللعبة 278 ألف حول العالم.
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ((مانجا)) للإنتاج الدكتور عصام بخاري، قائلًا، ((بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل 'أساطير في قادم الزمان'، الذي تجاوزت مشاهداته للموسم الأول حاجز 100 مليون مشاهدة، وعُرض على أكثر من 40 منصة حول العالم، تم طرح منتجات خاصة بالمسلسل، وتولت نيوم رعاية الموسم الثاني منه)). وأضاف، ((استكمالًا لهذا النجاحات، نسعد اليوم بإطلاق لعبة ' مغامرات أساطير في قادم الزمان' بالشراكة مع stc play الرائدة في قطاع الألعاب الالكترونية، لنشر اللعبة المستوحاة من المسلسل في تجربة فريدة لصناعة الأنمي السعودي والعربي، ونتطلع إلى إبرام المزيد من الشراكات الناجحة في المستقبل)).
ومن جانبه، قال بدر المرشود، رئيس فريق stc play: ((نسعى إلى توفير تجارب ألعاب تفاعلية متميزة للمستخدمين من خلال الجمع بين منصتنا المبتكرة والإبداع في المجال التقني الذي تتمتع به شركة مانجا للإنتاج. نواصل في stc play التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية واستكشاف آفاق جديدة في القطاع)).
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