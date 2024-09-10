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أستراليا: منع استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما

9/10/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تدرس السلطات الأسترالية خطة لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق فرض حد أدنى لسن الوصول إلى هذه المنصات الرقمية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي, أنتوني ألبانيز: ستطرح الحكومة هذا التشريع خلال العام الحالي، فوسائل التواصل الاجتماعي تسبب ضرراً اجتماعياً, بإبعاد الأطفال عن الأصدقاء الحقيقيين والتجارب الحقيقية".
وذكر أن التشريع سيكون مبنياً على الاقتراحات التي ستشارك بها الولايات والأقاليم, لكن رئيس الوزراء يفضل تحديد الحد الأدنى للسن عند 16 سنة. ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الأسترالية الحكومية في أغسطس الماضي, أيد 61% من الأستراليين تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 17 سنة.
وفي الوقت نفسه, كلف بيتر ماليناوسكاس, رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا, القاضي الفيدرالي السابق روبرت فرينش بدراسة المسارات القانونية لمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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