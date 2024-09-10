أستراليا: منع استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما

(MENAFN
- Al Watan)
تدرس السلطات الأسترالية خطة لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق فرض حد أدنى لسن الوصول إلى هذه المنصات الرقمية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي, أنتوني ألبانيز: ستطرح الحكومة هذا التشريع خلال العام الحالي، فوسائل التواصل الاجتماعي
تسبب ضرراً اجتماعياً, بإبعاد الأطفال عن الأصدقاء الحقيقيين والتجارب الحقيقية".
وذكر أن التشريع سيكون مبنياً على الاقتراحات التي ستشارك بها الولايات والأقاليم, لكن رئيس الوزراء يفضل تحديد الحد الأدنى للسن عند 16 سنة. ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الأسترالية الحكومية في أغسطس الماضي, أيد 61% من الأستراليين تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 17 سنة.
وفي الوقت نفسه, كلف بيتر ماليناوسكاس, رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا, القاضي الفيدرالي السابق روبرت فرينش بدراسة المسارات القانونية لمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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