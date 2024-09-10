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المنافسة تغرم 6 منشآت في قطاع الجبس أكثر من 91 مليون ريال

9/10/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عقوبات مقرره ضد 6 منشآت تعكل في قطاع الجبس المخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المنافسة، أصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع اسك للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة الوطنية للجبس لثبوت مخالفتها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية-إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
وتضمن القرار، إيقاع غرامات ماليةٍ إجمالية قدرها 91.100 مليون ريال ضد 6 منشآت، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

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