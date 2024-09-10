سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند 11986.60 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 23.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11986.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 368 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وصدق، والباحة، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والأسماك، ومياهنا، وأنعام القابضة، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 4.21% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات النهدي، وأكوا باور، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 104.79 نقاط ليقفل عند مستوى 25600.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.
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