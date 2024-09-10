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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند 11986.60 نقطة

9/10/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 23.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11986.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 368 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وصدق، والباحة، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والأسماك، ومياهنا، وأنعام القابضة، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 4.21% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات النهدي، وأكوا باور، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 104.79 نقاط ليقفل عند مستوى 25600.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

MENAFN10092024000089011017ID1108658878

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