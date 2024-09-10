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الدعيلج: المملكة ملتزمة بأداء دور قيادي عالمي في التنقل الجوي المتقدم

9/10/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً غير مسبوق في سرعته وحجمه، وذلك ضمن جهود القطاع تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للطيران، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في خلق اقتصاد مزدهر ومتنوع.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بوفد برئاسة الدعيلج في المنتدى الأول لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حول التنقل الجوي المتقدم (AAM)، الذي يقام في مدينة مونتريال بكندا، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2024، بحضور معالي رئيس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتوري شاكيتانو، وبمشاركة دول الأعضاء في منظمة "الإيكاو" وقادة قطاع الطيران في العالم.
وأفاد أن مشاركة المملكة في الكلمة الافتتاحية بالمنتدى، يأتي نظير دورها الريادي في الطيران المتقدم بشكل خاص والطيران المدني الدولي بشكل عام، مشيراً إلى أن الهيئة قد أطلقت خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في وقت سابق من العام الجاري، التي شملت رؤية إستراتيجية تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للطيران، مؤكداً معاليه أن هذه الخارطة كانت إعلاناً للتغيير الشامل الذي يرتكز على سبعة محاور رئيسية هي: اعتماد الحلول التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الحوكمة الشاملة، وبناء الثقة، وجذب الاستثمارات، ووضع اللوائح والأنظمة، وتمكين رأس المال البشري.
وأبان أن الهيئة أقامت النسخة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران 2024م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة 20 - 22 مايو 2024، وشهدت هذه النسخة نجاحات استثنائية من ضمنها مشاركة (7) طائرات نقل جوي متقدم في المعرض المصاحب للمؤتمر؛ وتُعد الأكبر من حيث عدد مشاركات الطائرات من هذا النوع في العالم.
وأشار إلى أن تجربة التاكسي الجوي التي أجرتها الهيئة خلال موسم الحج في يونيو الماضي، كمثال على الدور الذي يمكن أن يلعبه التنقل الجوي المتقدم في مختلف مناحي الحياة، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق هذه التكنولوجيا، لتمكين ومساعدة ملايين الحجاج الذين يأتون لزيارة الأماكن المقدسة كل عام.
كما كشف عن خطط مستقبلية لإنشاء مركز للقدرات بحلول عام 2028، يهتم بتدريب المواهب المحلية، وجذب أبرز العقول والكفاءات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المسافرين حينها لن يضطروا للتوجه إلى المطار بسياراتهم أو عبر محطة القطار، بل سيقومون باستدعاء التاكسي الطائر عبر هواتفهم الذكية، تمامًا كما نفعل الآن مع خدمات طلب السيارات.
وبيّن الدعيلج أن التنقل الجوي المتقدم يمتلك إمكانات هائلة وذات تأثير عال على مختلف جوانب الحياة اليومية، مثل النقل والسياحة والرعاية الصحية وحتى الزراعة، ففي عام 2023، كانت قيمة السوق العالمية للتنقل الجوي المتقدم حوالي 9.7 مليارات دولار، وسوف تنمو بحلول عام 2032، لتصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار، وهي قفزة كبيرة، تظهر كم الفرص التي تنتظر هذه السوق، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 200 مدينة ومنطقة في 57 دولة حول العالم، تعمل على خططها الخاصة، لتمكين التنقل الجوي المتقدم في الوقت الحالي.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، سلطات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم إلى تبادل المعرفة ومواجهة التحديات وبناء شراكات من شأنها توفير إنجاح تقنيات التنقل الجوي المتقدم على مستوى العالم.

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