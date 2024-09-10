الدعيلج: المملكة ملتزمة بأداء دور قيادي عالمي في التنقل الجوي المتقدم

(MENAFN
- Al Watan)
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً غير مسبوق في سرعته وحجمه، وذلك ضمن جهود القطاع تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للطيران، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في خلق اقتصاد
مزدهر ومتنوع.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بوفد برئاسة الدعيلج في المنتدى الأول لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حول التنقل الجوي المتقدم (AAM)، الذي يقام في مدينة مونتريال بكندا، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2024، بحضور معالي رئيس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتوري شاكيتانو، وبمشاركة دول الأعضاء في منظمة "الإيكاو" وقادة قطاع الطيران في العالم.
وأفاد أن مشاركة المملكة في الكلمة الافتتاحية بالمنتدى، يأتي نظير دورها الريادي في الطيران المتقدم بشكل خاص والطيران المدني الدولي بشكل عام، مشيراً إلى أن الهيئة قد أطلقت خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم في وقت سابق من العام الجاري، التي شملت رؤية إستراتيجية تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للطيران، مؤكداً معاليه أن هذه الخارطة كانت إعلاناً للتغيير الشامل الذي يرتكز على سبعة محاور رئيسية هي: اعتماد الحلول التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الحوكمة الشاملة، وبناء الثقة، وجذب الاستثمارات، ووضع اللوائح والأنظمة، وتمكين رأس المال البشري.
وأبان أن الهيئة أقامت النسخة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران 2024م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة 20 - 22 مايو 2024، وشهدت هذه النسخة نجاحات استثنائية من ضمنها مشاركة (7) طائرات نقل جوي متقدم في المعرض المصاحب للمؤتمر؛ وتُعد الأكبر من حيث عدد مشاركات الطائرات من هذا النوع في العالم.
وأشار إلى أن تجربة التاكسي الجوي التي أجرتها الهيئة خلال موسم الحج في يونيو الماضي، كمثال على الدور الذي يمكن أن يلعبه التنقل الجوي المتقدم في مختلف مناحي الحياة، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق هذه التكنولوجيا، لتمكين ومساعدة ملايين الحجاج الذين يأتون لزيارة الأماكن المقدسة كل عام.
كما كشف عن خطط مستقبلية لإنشاء مركز للقدرات بحلول عام 2028، يهتم بتدريب المواهب المحلية، وجذب أبرز العقول والكفاءات من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المسافرين حينها لن يضطروا للتوجه إلى المطار بسياراتهم أو عبر محطة القطار، بل سيقومون باستدعاء التاكسي الطائر عبر هواتفهم الذكية، تمامًا كما نفعل الآن مع خدمات طلب السيارات.
وبيّن الدعيلج أن التنقل الجوي المتقدم يمتلك إمكانات هائلة وذات تأثير عال على مختلف جوانب الحياة اليومية، مثل النقل والسياحة والرعاية الصحية وحتى الزراعة، ففي عام 2023، كانت قيمة السوق العالمية للتنقل الجوي المتقدم حوالي 9.7 مليارات دولار، وسوف تنمو بحلول عام 2032، لتصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار، وهي قفزة كبيرة، تظهر كم الفرص التي تنتظر هذه السوق، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 200 مدينة ومنطقة في 57 دولة حول العالم، تعمل على خططها الخاصة، لتمكين التنقل الجوي المتقدم في الوقت الحالي.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، سلطات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم إلى تبادل المعرفة ومواجهة التحديات وبناء شراكات من شأنها توفير إنجاح تقنيات التنقل الجوي المتقدم على مستوى العالم.
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