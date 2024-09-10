Tuesday, 10 September 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة: عقوبات تنتظر منظمي المسابقات التجارية بدون ترخيص

9/10/2024 3:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة التجارة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات تجارية ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة، وأن تنظيم المسابقات التجارية بدون الحصول على الترخيص يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.
وبينت أن ترخيص تنظيم المسابقات التجارية يتضمن عدة اشتراطات يتوجب على المنشآت التجارية الالتزام بها، وهذه الاشتراطات هي:- ترخيص بإقامة المُسابقة مرتين في السنة على ألا تزيد مُدّة المُسابقة على (60) يوماً في كل مرّة، و تحديد آلية المُسابقة وإيضاح طريقة الاشتراك فيها، وتحديد الجوائز المُقدّمة للفائزين بالمُسابقة وتقديم ما يُثبت ملكيّة المنشأة التجارية لها.
ويجب أن يتضمّن الترخيص اسم المُرخّص له بالمُسابقة وتاريخ بدايتها ونهايتها، كما يجب ألا يشترط الشراء للاشتراك في المسابقة، أو وضع قسيمة المُسابقة داخل السلعة، وعدم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، كما لا يجوز لمن صدر له الترخيص أو لأولاده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه الاشتراك في المُسابقة، وتسليم الجوائز للفائزين خلال مُدّة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ فرز النتائج، ويجب ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المُسابقة.
وتراقب الوزارة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لاشتراطات تنظيم المسابقات التجارية، وتقوم برصد المخالفات وضبط المسابقات الوهمية والمضللة للمستهلك، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن لثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.

MENAFN10092024000089011017ID1108658874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث