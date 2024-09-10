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مصادرة 57 طنا من الخضروات والفواكه

9/10/2024 3:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) صادرت أمانة محافظة جدة خلال أغسطس الماضي أكثر من 57 طناً من الخضروات والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 11 بلدية فرعية، وذلك ضمن الجهود الرقابة الميدانية التي تقوم بها الأمانة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الأمانة، أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 337 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت أعمال الرصد لتشمل مصادرة 13 من ألعاب الأطفال ((السكوتر)) التي يجري تأجيرها بمنطقة كورنيش ((ثول))، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها حرصاً على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.

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