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يسلم رأسك

9/10/2024 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Watan) احتاج المنتخب السعودي إلى تدخل جراحي من قبل مدافعه حسن كادش، ليعبر سور الصين، ويسجل انتصاره الأول في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتغلبه على مضيفه الصين 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد داليان، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
وتدخل كادش مرتين لانقاذ الأخضر من الخسارة، بتسجيله هدفي الصقور برأسيتين رائعتين ((39، 90))، بعد تأخر المنتخب السعودي صفر / 1، بهدف سجله علي لاجامي بالخطأ في مرمى الأخضر ((14))، ثم تبعه إقصاء لاعب الوسط محمد كنو بالبطاقة الحمراء، بعد تدخل تقنية الفيديو ((VAR)).
ورغم الانتصار السعودي وخطفه للنقاط الثلاث التي رفعت رصيده إلى 4 نقاط، إلا أن الأداء لم يكن جيدا، وواصل مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني أخطاءه المتكررة، وكانت الحلول الفردية هي الحل أمام لاعبي الأخضر، الذين خطفوا الانتصار من كرتين ثابتتين وبرأسيتين من مدافع، في ظل غياب الحل الهجومي الجماعي.
أخطاء غريبة

وقع مدرب الأخضر روبرتو مانشيني في أخطاء غريبة خلال اللقاء أولها التشكيل الخاطيء، وإصراره على اللعب بـطريقة 5 - 3 -2، والتي لم تكن مجدية، قبل أن يضطر إلى التحول إلى طريقة 4 - 3- 2 بعد خروج كنو بالبطاقة الحمراء، ليتحرر الصقور قليلا من القيود الدفاعية غير المجدية، خصوصا وأن المنتخب الصيني كان هشا دفاعيا.
فقدان الكرة

من المشاكل الفنية التي عانى منها الأخضر خلال المواجهة هو فقدان الكرة بشكل سريع، والتمرير الخاطئ، وغياب الجماعية في الأداء، والاعتماد على الحلول الفردية من قبل اللاعبين المهاريين، إضافة إلى عدم التعامل مع الكرات الصينية الثابتة في النواحي الدفاعية بشكل جيد، مما شكل خطورة قصوى على مرمى الأخضر عدة مرات لولا تألق محمد العويس في أكثر من مناسبة.
ابعاد الجوير

من الغرائب التي وقع فيها المدرب الإيطالي هو عدم الاستعانة باللاعب مصعب الجوير في وسط الميدان من البداية، والذي كان له دور بارز في إيجاد الحلول بعد دخوله في آخر المباراة، ونجح في صناعة الهدف الثاني لحسن كادش.
تراجع مبالغ فيه

أصر مانشيني على التراجع بشكل مبالغ فيه للدفاع خلال الحصة الثانية، مما كاد يكلف الأخضر خسارة المباراة، لاسيما وأن المنتخب الصيني استحوذ على مجريات الحصة الثانية، ما عدا الدقائق الأخيرة.
- الأخضر خطف انتصار العودة في الوقت القاتل
- حسن كادش سجل هدفي الصقور ونال جائزة أفضل لاعب
- مانشيني ظل مصرا على طريقته الدفاعية الهشة
- الأخضر لم يجد التعامل مع الكرات الثابتة دفاعيا
- مانشيني تراجع بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الثاني
- المنتخب السعودي افتقد الأداء الجماعي واعتمد على الحلول الفردية

MENAFN10092024000089011017ID1108658871

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