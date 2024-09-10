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مضر ينسحب من العربية

9/10/2024 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Watan) انسحب مضر، من المشاركة في البطولة العربية لأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها في الكويت.
وتقدمت إدارة النادي للاتحاد السعودي لكرة اليد بالاعتذار عن عدم مشاركة الفريق بالبطولة العربية الـ39، المقرر إقامتها خلال الشهر الجاري في الكويت، بسبب الظروف الخاصة التي تشمل حرص النادي على تطبيق كل المتطلبات من لجنة تحسين الأداء المالي، والذي يتطلب الموافقة المالية على التعاقدات الإضافية لتدعيم الفريق، وبناء على تلك الظروف اجتمعت الإدارة بالجهاز الفني واللاعبين ومشاركتهم القرار، وبحث الأسباب التي أدت إلى خسارة الفريق في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والحث على زيادة الأداء الفني في المنافسات المحلية خلال الموسم الحالي.

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