مضر ينسحب من العربية

(MENAFN
- Al Watan)
انسحب مضر، من المشاركة في البطولة العربية لأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها في الكويت.
وتقدمت إدارة النادي للاتحاد السعودي لكرة اليد بالاعتذار عن عدم مشاركة الفريق بالبطولة العربية الـ39، المقرر إقامتها خلال الشهر الجاري في الكويت، بسبب الظروف الخاصة التي تشمل حرص النادي على تطبيق كل المتطلبات من لجنة تحسين الأداء المالي، والذي يتطلب الموافقة المالية على التعاقدات الإضافية لتدعيم الفريق، وبناء على تلك الظروف اجتمعت الإدارة بالجهاز الفني واللاعبين ومشاركتهم القرار، وبحث الأسباب التي أدت إلى خسارة الفريق في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والحث على زيادة الأداء الفني في المنافسات المحلية خلال الموسم الحالي.
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