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الفتح ينهي معسكر الدوحة

9/10/2024 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم الفتح معسكره التدريبي الذي أقيم في الدوحة خلال فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين بسبب أيام FIFA، الذي استمر 10أيام، تخللها برنامج تدريبي مكثف اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، ومناورات فنية متنوعة.
وتضمن المعسكر تدريبات في الصالة الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين، إضافة إلى عدد من التدريبات التكتيكية التي ركزت على تطوير أداء الفريق على المستطيل الأخضر.
وستستأنف غدا تدريبات الفريق، بعدما منح المدير الفني للفريق، السويدي ينز غوستافسن، اللاعبين إجازة ليوم واحد، استعدادا لمواجهة الاتفاق السبت المقبل.

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