الفتح ينهي معسكر الدوحة

(MENAFN
- Al Watan)
اختتم الفتح معسكره التدريبي الذي أقيم في الدوحة خلال فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين بسبب أيام FIFA، الذي استمر 10أيام، تخللها برنامج تدريبي مكثف اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، ومناورات فنية متنوعة.
وتضمن المعسكر تدريبات في الصالة الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين، إضافة إلى عدد من التدريبات التكتيكية التي ركزت على تطوير أداء الفريق على المستطيل الأخضر.
وستستأنف غدا تدريبات الفريق، بعدما منح المدير الفني للفريق، السويدي ينز غوستافسن، اللاعبين إجازة ليوم واحد، استعدادا لمواجهة الاتفاق السبت المقبل.
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