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وزير الخارجية: تجاوزات إسرائيل في غزة غير مقبولة وتمثل جرائم حرب

9/10/2024 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، تعميق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الحيوية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والصراع في السودان، والتوترات في البحر الأحمر.
وشدد الوزيران، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري والتوصل إلى "صفقة متكاملة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى".
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على دعم الوساطة المصرية القطرية الأميركية الساعية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما شدد على أن تجاوزات إسرائيل في غزة "غير مقبولة، وتمثل جرائم حرب".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لديها ثقة في الاقتصاد المصري، معرباً عن طموح الرياض بتنمية التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً رغبة بلاده الصادقة في تعميق العلاقات والشراكات مع القاهرة.
بدوره، ذكر وزير الخارجية المصري، أن تحقيق الأمن في المنطقة لا يأتي مع استمرار العدوان الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وقف حرب غزة وإبرام اتفاق لوقف النار سريعاً.
وشدد على أن هذه "الأوضاع والتصعيد الحالي، له تبعات جسمية على أمن المنطقة، وأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وأكدنا في هذا السياق أن وقف العدوان على قطاع غزة هو نقطة البداية لوقف التصعيد؛ ومن ثم تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة".
واعتبر أن "تحقيق الأمن لشعوب هذه المنطقة لن تتأتى من خلال إطالة أمد الأزمة واستمرار العدوان، وفتح جبهات جديدة للتصعيد"، مشيراً إلى أنه "من غير المقبول أو المعقول أن تظل مصائر دول المنطقة ومستقبل أجيالها رهينة للمغامرات والأفكار المتطرفين والمتشددين".
وأكد الوزير المصري أن "الوزراء الخارجية العرب اتخذوا خلال جلستهم التشاورية المغلقة، الأربعاء، قراراً على أن يتم التركيز على ملف واحد وهو الملف الفلسطيني، وتأجيل باقي الملفات إلى دورات مقبلة".
حرب السودان
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الرياض والقاهرة لديهما توافق في الرؤى بشأن ضرورة وقف حرب السودان، الأمر الذي أكده الوزير المصري أيضاً حول أهمية وقف حرب السودان وعودة الاستقرار بناء على مُخرجات "منبر جدة".
ولفت عبدالعاطي إلى أنه تم التباحث "بشكل معمق ومطول أيضاً عن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر"، معتبراً أن "ما يحدث في البحر الأحمر يهم المملكة ومصر".
مجلس التنسيق الأعلى
وقال وزير الخارجية المصري: "نحن في المراحل الأخيرة لتشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر"، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيترأسان مجلس التنسيق الأعلى. كما أكد أن السعودية يجمعها مستوى متميز من التنسيق والشراكات مع مصر.
وأضاف أن الهدف من المجلس "تعميق العلاقات بين الثنائية بين البلدين، ودفع آفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية، وبطبيعة الحال وهو الأهم المجالات الاقتصادية والتجارية والتنمية والاستثمارية".
من جهته، أوضح وزير الخارجية السعودي أن "هناك خطوات مهمة ننتظرها الأيام المقبلة، منها انطلاق مجلس التنسيق"، مشيراً إلى "تحقيق خطوات مهمة وإيجابية في الفترة الماضية، وذلك في التعاون الاقتصادية بين البلدين".

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