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هاريس أمام تحدي مناظرة ترمب

9/10/2024 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في أول مناظرة بينهما في معركتهما الشرسة على منصب الرئيس.
وتستضيف شبكة ((إيه.بي.سي نيوز)) المناظرة التي قد تكون الأخيرة بينهما، وتأتي المناظرة قبل ثمانية أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر التي تمثل سباقاً صعباً لا يزال من الممكن أن يرجح بسهولة فوز أي من المرشحين. ويبدأ التصويت المبكر في بعض الولايات بعد أيام فقط من المناظرة. وهذه المواجهة مهمة لهاريس على وجه التحديد إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفونها بالقدر الكافي بينما يعرفون ترمب جيدا.
وتمثل المناظرة التي يبثها التلفزيون في أنحاء البلاد فرصة لممثلة الادعاء العام السابقة هاريس لترجيح كفتها في مواجهة ترمب الذي توفر إدانته في عدد من الجرائم، ودعمه لمؤيدين مدانين في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس ومزاعمه الزائفة المتكررة، أرضا خصبة للانتقادات.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المرشحان، وتأتي عقب أسابيع من شن ترمب وحلفائه حملة إهانات شخصية على هاريس.

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