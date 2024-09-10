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إزالة 169ألف م3 مخلفات بناء

9/10/2024 3:16:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إنجازات خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري لشهر أغسطس 2024، بهدف رفع مستوى الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة. وتضمنت الإنجازات إصلاح 4.43 ملايين متر مربع من الحدائق، وزراعة 104.912 شجرة وزهرة، وإزالة 169.850م3 من مخلفات البناء، وإصلاح 128.948 متراً مربعاً من الشوارع، إلى جانب تحسين النظافة، وإزالة الكتابات المشوهة، والسيارات المهملة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين.
كما جرى مناقشة الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية ونتائجها، إضافة إلى عرض أداء البلديات والمشاريع التنموية والاستثمارية لعام 2024.
من جانب آخر استقبل الجبير وكيل الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية خالد الدغيثر والوفد المرافق له في مقر الأمانة. وجرى خلال الاستقبال تقديم عرض عن المنصة القانونية الموحدة وأهدافها، وعقد ورشة عمل للتعريف بالمنصة الجديدة وكيفية تكاملها مع منصات حكومية أخرى، مثل ((منصة التنفيذ)) و((منصة فرص))، بهدف تحسين وتسريع الإجراءات القانونية وتوحيد الجهود.

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