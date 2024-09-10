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22 ألف جولة رقابية بنجران

9/10/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 22487 جولة رقابية خلال أغسطس الماضي؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت خلال أغسطس 22487 جولة رقابية، منها 8945 جولة صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، وصوالين الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.
وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفذت كذلك 5180 جولة لمعالجة التشوه البصري، و5369 جولة صحية ورقابية على الأسواق التجارية، و2993 جولة على المباني.

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