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روسيا تعمل على استخدام الأسلحة عالية الدقة

9/10/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المرحلة النشطة لتدريبات القيادة والأركان ((أوكيان-2024)) أن على روسيا أن تستعد لأي تطورات، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تعمل على مسائل الاستخدام الأمثل للأسلحة العالية الدقة، وأضاف بأنه يجب أن تكون القوات المسلحة الروسية مستعدة.
وبين بوتين: ((يجب على روسيا أن تكون مستعدة لأي تطور في الوضع، ويجب على قواتنا المسلحة ضمان حماية موثوقة لسيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وصد أي عدوان عسكري محتمل في أي اتجاه، بما في ذلك المناطق البحرية والمحيطية)).
وأكد أن البحرية تؤدي دورًا رئيسيًا في حل هذه المهمة، قائلا: ((سنواصل تعزيز قواتنا البحرية، بما في ذلك مكونها النووي الإستراتيجي، وسنعمل بشكل منهجي وشامل على تطوير جميع أنواع وفروع الجيش، وزيادة القدرات الهجومية، وتحسين تدريب أطقم السفن والوحدات الساحلية والطيران، مع الأخذ في الاعتبار القتال الحقيقي، والخبرة، والقيام بكل ما هو ضروري لتوفير حماية موثوقة لروسيا ومواطنينا)).

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