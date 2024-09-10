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وزير الخارجية السوداني يرفض توسيع نطاق حظر الأسلحة

9/10/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، في وقت سابق، بحظر شامل على الأسلحة في السودان، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات والصراعات المسلحة في البلاد. لكن قوبل القرار بالرفض، حيث اتهم وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، كلا من فرنسا وبريطانيا بمحاولة توسيع نطاق قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة في دارفور، ليشمل جميع أنحاء السودان. ونقل موقع ((أخبار السودان)) عن عوض قوله: ((مساعي بريطانيا وفرنسا، في هذا الصدد، تُشكل تهديدا للأمن والاستقرار في البلاد))، على حد تعبيره. وأضاف أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع كل من الصين وروسيا، لمواجهة أي محاولات لتعديل القرار السابق.
الشراكات الدولية
وشدد عوض على أهمية الشراكات الدولية في التصدي للضغوط التي يتعرض لها السودان، لافتًا إلى أنه ((تم التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم تمرير مشروع القرار الجديد، وذلك في إطار الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث تعكس تلك الخطوات جهود السودان للحفاظ على سيادته وأمنه الوطني)). ونقل موقع ((أخبار السودان)) عن بعثة الأمم المتحدة حديثها عن ((دلائل قوية على وقوع جرائم حرب في السودان، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين))، الأمر الذي رأته مستدعيا لـ((استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، لضمان سلامة السكان المحليين)).
حماية المدنيين
وأعربت الأمم المتحدة عن أمله أن ((تُسهم هذه التوصيات في تحقيق الاستقرار في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين))، مشيرة إلى أن إرسال قوة حفظ السلام قد تكون خطوة حاسمة نحو إنهاء العنف. وشددت البعثة، في تقرير أصدرته بهذا الصدد، على ضرورة ((توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد)). في السياق نفسه، دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها، محذرة من أن ((الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني)).

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