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مجلس الوزراء يؤكد أهمية الارتقاء بالعمل الخليجي

9/10/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان بمجمل أعمال الدورة الـ 161 للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، وبمضامين اجتماعاته المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكداً حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي على جميع الصعد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.
التعاون السعودي - الروسي
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بوزير خارجية روسيا الاتحادية، وما اشتمل عليه من استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار.
اجتماعات متعدد الأطراف
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، وما أبرزته خلالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، والإسهام في كل مجهود يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الذي عقدته المملكة و(سبع) دول من مجموعة (أوبك بلس)، وما جرى خلاله من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار (2.2) مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر من عام 2024م.
ورحب المجلس، بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة (الرابعة)، وما تضمنه من إشادات بالدور القيادي للمملكة في تعزيز التعاون الدولي، وبالخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، إضافة إلى جهودها المستمرة في تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء نوهّ بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية المنعقد بالرياض، وما شهده من إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات التي تعكس تطور قطاع واعد يتماشى مع التطلعات الوطنية في أن تكون المملكة مركزاً عالمياً في هذا المجال.
النجاح الإحصائي
وعدّ المجلس، فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي (السادس) للبيانات 2026م؛ تأكيداً على جهودها البارزة في قطاع العمل الإحصائي، وامتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية.
فلسطين والسودان
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات العمل العربي الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.
وقدّر المجلس، الجهود التي تبذلها مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم مع موريتانيا للتعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
- التباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية.
- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة ونيكاراغوا.
- التباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرة تفاهم مع العراق في مجال منع الفساد ومكافحته.
- التباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المملكة وعدد من الدول والتباحث معها.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لأعوام مالية سابقة.
الترقيات
ــ ترقية فهد بن إبراهيم الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (15) بوزارة المالية.
ــ ترقية محمد بن أحمد الأطرش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية عبداللّه بن سعيد بتير الغامدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الإعلام.
ــ ترقية صلاح بن عبدالرحمن دهلوي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (14) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

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