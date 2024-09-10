التضخم الشهري بمصر يسجل 1.9% في أغسطس.. والسنوي يتراجع إلى 25.6%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، ليسجل التضخم الشهري 1.9%.
وذكر الجهاز – في بيان اليوم الثلاثاء – أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 25.6% لشهر أغسطس الماضي، مقابل 39.7% لنفس الشهـر من عام 2023.
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وأرجع الجهاز، أسباب التضخم الشهري إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6%، إضافة إلى مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%.
وأوضح أيضا أن ذلك الارتفاع؛ نتيجة ارتفاع الفاكهة بنسبة 0.9%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.2%، إضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 0.4%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.2%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.4%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.2%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.1%.
وتابع أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.1%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 5.8%.
وأوضح أن ذلك الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.1%، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -0.1%.
وبالنسبة للتضخم السنوي، أشار إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره 1.8% خلال شهـر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%.
ولفت إلى أن ذلك الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.9%.
وأشار إلى أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل انخفاضاً قدره -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة -0.1%، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.5%، مجموعة الاحذية بنسبة 0.6%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 1.5%.
وأكد أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.4% مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.2%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 0.4%.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108658721