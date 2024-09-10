التضخم الشهري بمصر يسجل 1.9% في أغسطس.. والسنوي يتراجع إلى 25.6%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، ليسجل التضخم الشهري 1.9%.

وذكر الجهاز – في بيان اليوم الثلاثاء – أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 25.6% لشهر أغسطس الماضي، مقابل 39.7% لنفس الشهـر من عام 2023.

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وأرجع الجهاز، أسباب التضخم الشهري إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6%، إضافة إلى مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%.

وأوضح أيضا أن ذلك الارتفاع؛ نتيجة ارتفاع الفاكهة بنسبة 0.9%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.2%، إضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 0.4%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.2%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.4%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.2%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.1%.

وتابع أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.1%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 5.8%.

وأوضح أن ذلك الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.1%، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -0.1%.

وبالنسبة للتضخم السنوي، أشار إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره 1.8% خلال شهـر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%.

ولفت إلى أن ذلك الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.9%.

وأشار إلى أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل انخفاضاً قدره -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة -0.1%، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.5%، مجموعة الاحذية بنسبة 0.6%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 1.5%.

وأكد أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.4% مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.2%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 0.4%.

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