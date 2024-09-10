الحكومة تنفى حذف مالكى الإنترنت والمحمول من بطاقات التموين

MENAFN - Al-Borsa News) نفت الحكومة الأنباء المتداولة، بشأن إصدار قرار بحذف أى مواطن يمتلك إنترنت أرضى أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات التموين.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

موضوعاتالحكومة العراقية تنسق مع“الصناعات الغذائية” لاستيراد سلع غذائية “المطاحن”: الدقيق استخراج 93.3% يوفر 7.5 مليار جنيه سنويًا من تكلفة الخبز المدعم عمليات جنى أرباح تضغط على مؤشرات البورصة

وأكدت استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة ومعلنة بشكل رسمي.

وشددت على أن امتلاك الإنترنت الأرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول، لا يأتي ضمن محددات استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية.